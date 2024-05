¡Escándalo en Parras! Mujer acusada de maltratar a su hija se manifiesta por los derechos de los animales

Tu navegador no soporta el vídeo de HTML5

Montoya respondió a las críticas de manera desafiante: “Si van a sacar mi vida privada, que si me soné a mi hija, yo la parí, muy mía, si quiero me la trago, ya no me van a lastimar con eso ni a quitar el sueño”, declaró.

El alcalde Fernando Orozco se presentó minutos después, informando que ya se estaba trabajando en la solicitud de los manifestantes. Anunció la construcción de un albergue para perros, con un avance del 90 por ciento, y la contratación de un veterinario para atender a los animales.