Estigma, discriminación y falta de oportunidades, retos para las personas con Síndrome de Down y sus familias

“Te hacen un cariotipo cuando tu hijo es un bebé y ahí se determina qué tipo de Síndrome de Down es. No hay grados, hay tipos. Y esto también es algo que se tiene que entender, conocer y que los médicos tienen que explicar, porque luego se suele creer que se puede tener más o menos Síndrome de Down, y esto no es así, como se presenta en el autismo”, detalló.

“Lo que debemos saber los papás, las familias, los maestros, la población en general es que los niños, niñas, jóvenes, adultos con Síndrome de Down necesitan de doctores, de especialistas.Tienen que ir con pediatras, cardiólogos, con un neumólogo, nefrólogo, fisioterapeuta, infectólogo, alergólogo, terapeutas del habla, educadores especiales, terapeutas ocupacionales, entre otros expertos que que ellos necesitan”, subrayó.

Aunque ella y su familia han logrado brindarle a Oseas toda la atención que requiere en materia de salud, también se ha enfrentado a estigmas en el ámbito de la educación.

“La realidad es que no te encuentras escuelas que te digan ‘yo le entro contigo’. Hay lugares en donde te cierran las puertas y de plano te dicen que no están preparados, que no cuentan con personal capacitado, que no hay lugar para tu hijo o hija y te dejan en lista de espera. Nosotras como mamás, como padres de familia, necesitamos contar con esos espacios de educación, y no lo pedimos gratis ni tampoco vamos a dejar a nuestros hijos solos, también estamos comprometidos a acompañar en el proceso”, expuso Tamara.

OPORTUNIDAD DE APRENDER

La integración social es fundamental para que los niños y niñas con Síndrome de Down tengan una vida más plena y satisfactoria. Como cualquier otra persona, deben tener la oportunidad de aprender y enriquecerse de lo que la sociedad y su entorno les ofrecen.

El lugar óptimo para desarrollar la socialización y relación con los demás es la escuela, sin embargo, son pocas las que tienen la apertura para recibirlos.

Penélope, mamá de Santiago de 6 años, ha enfrentado estas barreras.

“Yo cuando empecé a buscar escuela para Santi me topé con este tema de que no me lo querían aceptar por el Síndrome de Down. En todos lados me decían que sí, que había inclusión, pero me tenía que apegar a una lista de espera de niños con discapacidad. Cuando encontré un lugar, fui a una clase pública y me di cuenta de que les falta muchísima preparación a los maestros, tanto así que me acerqué con la directora a decirle que yo como mamá de un niño con discapacidad puedo ayudarle porque sé que es pesado.

“Ella me dijo que Santi le había traído un panorama distinto del Síndrome de Down, porque él sí habla y tiene muchas habilidades, de hecho nosotras queremos visibilizar esto, que los niños, niñas con Síndrome de Down tienen sus propias fortalezas, áreas de oportunidad. Son como una persona regular, tienen su propio ritmo de aprendizaje y esto es lo que no se ha entendido del todo en la sociedad”, explicó.

Otro caso donde se refleja la falta de acceso a la educación es el de Rafa, de 25 años, quien ha sido educado y acompañado por su mamá, Hilda.

“Mi hijo tiene una gran habilidad para la música. Estuvo en el Kínder y en la Primaria, pero siempre tuve temor porque me decían que se salía del salón. Yo traté varias veces de dar soluciones: propuse poner un barandal en la puerta para evitar que se saliera y que la maestra no anduviera cuidándolo solo a él, pero me negaron esa propuesta, me dijeron que no se iba a hacer lo que yo decía.

“Hace un año presentó examen para entrar a la escuela de música, pero no le han dado la oportunidad. Mi hijo toca el piano, se sabe más de 100 piezas musicales de memoria, pero no ha sido integrado porque no hay esos espacios para las personas con Síndrome de Down”, manifestó Hilda.