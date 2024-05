Estrés puede resultar mortal para jóvenes: psicóloga saltillense

Durante la madrugada de este jueves, una joven de 15 años, estudiante de secundaria, se quitó la vida en su hogar mientras sus padres dormían. Según los primeros informes, la adolescente había tenido una discusión con sus padres debido a su bajo desempeño escolar, situación que le generó altos niveles de estrés.

La trágica noticia ha encendido nuevamente la alarma sobre la importancia del manejo del estrés en niños y adolescentes. Según especialistas en Salud Mental, al menos cinco de cada diez estudiantes enfrentan altos niveles de estrés, lo que puede llevar a consecuencias devastadoras si no se aborda correctamente.

¿QUÉ ES EL ESTRÉS?

Berenice De la Peña, psicóloga con maestría en terapia familiar y doctorante en Manejo de Emociones, explica que el estrés es una respuesta natural del cuerpo ante situaciones cotidianas que percibimos como desbordantes de nuestras capacidades. Estas situaciones pueden incluir trabajo, estudio y desplazamientos diarios.

El estrés moderado puede ser positivo, manteniéndonos alerta y energizados para enfrentar nuestras tareas. Sin embargo, cuando una persona no logra reducir sus niveles de estrés o gestionar sus emociones adecuadamente, comienzan a manifestarse señales corporales detectables, como morderse las uñas, insomnio, pérdida de apetito, arrancarse el cabello y pérdida de interés en actividades previamente disfrutadas.

LAS CONSECUENCIAS DEL ESTRÉS MAL GESTIONADO

“Cuando el joven no encuentran respuestas tiene esta reacción de frustración ante la vida que le generan estrés en donde posiblemente puede haber situaciones de daño a su persona; cuando no es bien manejando (el estrés), cuando no hay con quien hablar, cuando no encuentran esperanza o situaciones favorables, el atentado contra la vida es una de las alternativas” comentó De la Peña.