Estudiantes del Colegio Ignacio Zaragoza quieren a la maestra Dinorah de regreso; dirección permanece en silencio

Aunque este martes se entregaría un pliego petitorio a la dirección de la escuela, estudiantes informaron a VANGUARDIA la probabilidad de que esto no se lleve a cabo debido a que se temen represalias en contra de ellos.

“Lo que pasa que al parecer vamos a detener la manifestación, ya que llegaron algunos comentarios sobre que tomarán represalias contra los alumnos. Ya se elaboró el pliego petitorio, pero no sabría decir si lo van a entregar hoy o ya no se entregará”, mencionó una de las inconformes.

DESPIDO INJUSTO

De acuerdo con una publicación que la docente realizó en su cuenta de Facebook, la dirección del Colegio Ignacio Zaragoza la hizo firmar una renuncia como educadora, pese a que le faltaban solo dos años para jubilarse.

“Tuve 10 años de enseñanza en el CENJU, 2 años en el colegio inglés y 20 años en el colegio Zaragoza haciendo lo que siempre me ha gustado, dar la enseñanza en matemáticas y ciencias; donde a lo largo de mi carrera laboral he conocido a muchos niños y jóvenes que me han ayudado a crecer como persona, el día jueves para ser precisa, el Colegio Zaragoza prescindió de mis servicios haciéndome firmar la renuncia como educadora, lastimando mi dignidad, humillándome, haciéndome sentir degradada en mi profesión, quería que todos ustedes estuvieran enterados por mí de lo que pasó en realidad”, dice la publicación seguida de un vídeo donde se le escucha regañando a un estudiante.

SEDU NO TIENE INFORMACIÓN

Aunque se trata de una escuela adscrita a la Secretaría de Educación de Coahuila (Sedu), la dependencia no cuenta con reportes sobre bajas o despidos de personal docente, informaron voceros.

De acuerdo con la titular de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos de la Sedu, Diana Carolina Castillo Díaz, no se cuenta con el expediente del caso; sin embargo, “ya se ha requerido al Colegio que se informe del asunto”.

También se buscó al director del Colegio Ignacio Zaragoza, José Antonio Mellado Moya, quien, a decir de su asistente, se encuentra fuera de la ciudad y no podrá atender asuntos hasta nuevo aviso.

Además, se solicitó postura al respecto del tema al profesor Rodolfo Silva Rosales, presidente Nacional de Instituciones de Educación Privada (ANIEP), quedando al pendiente de respuesta.