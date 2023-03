Externó su preocupación por un programa de este tipo, que por su misma naturaleza afecta no únicamente a los habitantes de la zona centro, sino de quienes tienen sus domicilios y negocios fuera del perímetro del Centro Histórico, pues los automovilistas que antes aparcaban sus vehículos en las calles ahora controladas por parquímetros , ahora buscan espacio en otras calles, con lo que parte del problema de estacionamiento solo se trasladó hacia fuera del primer cuadro.

Pepi de la Peña opinó que el programa debe vigilarse para no caer en exageraciones, como la planteada recientemente en el sentido de que no se respetan los cuadros marcados para estacionarse. Mencionó que estando a bordo de un carro o camioneta, es prácticamente imposible ver si está su vehículo dentro de los límites establecidos, y el hecho de abrir la puerta para asomarse puede resultar hasta peligroso para el conductor, peatones o ciclistas, por lo estrecho de algunas vialidades. Además de qué, si un carro se estaciona mal, automáticamente los siguientes se acomodarán en función de este, con lo que es más que difícil determinar el infractor original. De allí la importancia de la flexibilidad y la tolerancia respecto de situaciones aparentemente simples, que no lo son tanto.

Reconociendo que el de Saltillo es un gobierno que se ha caracterizado por su apertura para con la gente, por escuchar las opiniones de los sectores involucrados en las decisiones de gobierno, Alejando Pepi externó la sugerencia de que para tener una visión amplia y completa de la efectividad del programa de parquímetros, se pregunte a los involucrados, vecinos, comerciantes, usuarios, incluso peatones, su opinión, y sobre eso plantear los ajustes que se consideren pertinentes.