Prohibición de casinos en Saltillo disminuye ludopatía... pero persiste por apuestas en línea

Narró además que platicando con amigos suyos, los escenarios donde los apostadores se quedan a un resultado de cobrar parlays de seis o siete combinaciones son muy comunes, aunque a la fecha no ha encontrado explicación a ese fenómeno.

“Empecé a pedir prestado para pagar mi carro y dinero que no es tuyo dinero que no vas a recuperar. Siempre que he pedido dinero para apostar, nunca gano y cuando estoy estable me va bien”, narró Cantú.

Agregó que después de esa situación tuvo que comenzar a pedir dinero prestado para pagar su automóvil, después venderlo, e incluso tuvo que cambiarse de casa porque ya no le alcanzaba para pagar sus deudas y la renta del lugar donde vivía en San Antonio.

“Me empecé a desesperar, hubo un día que lloré entero porque no sabía qué hacer con mi vida. La neta yo estaba muy mal, sentía mucha ansiedad y depresión. Estaba solo, lejos de mi casa a mis 19 años y sentía que había perdido el control de una situación que había comenzado muy bien en otra ciudad”, dijo.

Cantú añadió que después de hablar con su abuelo, entendió que tenía un problema y decidió apartarse por completo de las apuestas.

“Como en una relación, comencé a hacer contacto cero. Bloqueé al bato del crédito, borré las apps y dejé de ver deportes”, contó Humberto, quien agregó que así fue su situación durante cuatro meses en los que le aburría ver partidos porque no sentía la adrenalina de las apuestas.