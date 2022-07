MONCLOVA, COAH.- Personal del Centro Regional de Identificación Humana en coordinación con la Fiscalía General del Estado realizó la exhumación de los restos de un migrante de origen guatemalteco y le repatriaron a su país mediante el consulado que tiene presencia en Nuevo León.

El centroamericano respondía en vida al nombre de Eduardo Marín, tenia 33 años; perdió la vida en un trágico accidente ocurrido el 27 de abril sobre la carretera federal 53 a la altura del ejido Acatita de Bajan.

Esa noche el conductor de la unidad Ford F-150, quien transportaba a él y otros indocumentados hacia la frontera con Estados Unidos, dormitó cuando pasaban el kilómetro 130 y se impactó con el doble remolque de un tractocamión, causando la muerte instantánea en dos de los tripulantes que viajaban en la caja.

Debido a que Eduardo no portaba alguna credencial no se pudo identificar y su cuerpo fue trasladado a un área particular del panteón municipal Sagrado Corazón de Jesús en Monclova.

Antes las autoridades tomaron datos de la vestimenta e hicieron tomas antropológicas y biológicas y por ello pudo ser localizado a casi tres meses de su fallecimiento.

“A través de la Dirección de Atención a Migrantes de la FGE, el Equipo de Identificación Humana con la Comisión Estatal de Búsqueda del Estado de Coahuila se logró identificar a una de las personas de las cuales habíamos tomado algunas precauciones antes de que se dispusiera la inhumación de la misma.

Es una persona del sexo masculino de aproximadamente 30 años de edad, que tras ser identificada se siguieron los protocolos con los consulados correspondientes y se dio aviso a través de control judicial para lograr la exhumación de la persona ya identificada y proceder a su repatriación, como así fue”, dijo Rodrigo Chairez Zamora delegado de la Fiscalía General del Estado.