Exige Rubén Moreira, diputado por Coahuila, cuentas a Pemex por contaminación en el río Pánuco

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    Exige Rubén Moreira, diputado por Coahuila, cuentas a Pemex por contaminación en el río Pánuco
    Rubén Moreira impulsó un punto de acuerdo para solicitar la comparecencia del director general de Pemex por los derrames registrados en el río Pánuco. CORTESÍA

Plantea citar al director de la petrolera y demanda investigaciones para esclarecer afectaciones a pescadores, ecosistemas y actividades productivas

El diputado federal por Coahuila, Rubén Moreira Valdez, presentó un punto de acuerdo de urgente resolución para solicitar la comparecencia del director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con el fin de que explique los derrames de hidrocarburos registrados en el río Pánuco, frente a la Refinería Francisco I. Madero y la Terminal Marítima Madero, en Tamaulipas.

El legislador priista sostuvo que los incidentes representan un riesgo para una de las cuencas hidrológicas más relevantes del país y generan consecuencias ambientales, económicas y sociales que impactan directamente a las comunidades que dependen de la actividad pesquera en Tamaulipas y Veracruz.

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De acuerdo con Moreira Valdez, habitantes y trabajadores del sector han denunciado daños en embarcaciones, motores y redes de pesca, además de la disminución de especies acuáticas y pérdidas económicas ocasionadas por la presencia de hidrocarburos en la zona. Señaló que decenas de estos eventos han sido clasificados como moderados o graves y que una parte importante se concentra en Tamaulipas.

PIDE TRANSPARENCIA Y SANCIONES POR LOS INCIDENTES

El coordinador parlamentario afirmó que la ciudadanía tiene derecho a conocer la magnitud de los derrames, las sustancias involucradas y las acciones emprendidas para atender la emergencia, al considerar que no debe prevalecer la opacidad cuando están en juego el equilibrio ambiental y el sustento de miles de familias.

Asimismo, recordó que Pemex ha enfrentado diversos episodios de fugas y derrames en años recientes, lo que, a su juicio, refleja problemas operativos y una inversión insuficiente para prevenir riesgos. Añadió que, según lo expuesto en su propuesta, una proporción mínima del presupuesto autorizado para la empresa en 2026 fue destinada a la atención de daños.

Moreira también advirtió sobre la falta de información completa respecto de múltiples incidentes registrados por la petrolera, situación que dificulta dimensionar el impacto real de los hechos y evaluar la eficacia de las medidas correctivas y de remediación.

Como parte del exhorto, el legislador pidió que la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realicen inspecciones, peritajes y, en su caso, procedimientos sancionadores, además de informar al Congreso sobre las acciones implementadas para contener el daño y deslindar responsabilidades administrativas, civiles o penales.

Finalmente, sostuvo que la protección de los recursos naturales y la seguridad de las comunidades deben ser una prioridad, por lo que consideró indispensable que Pemex rinda cuentas y que las autoridades federales actúen con transparencia frente a un problema que repercute en la actividad pesquera y en los ecosistemas del Golfo de México.

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