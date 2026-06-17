Advierten que Pemex elevará el déficit fiscal hasta 4.8% del PIB en 2027

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México
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    Advierten que Pemex elevará el déficit fiscal hasta 4.8% del PIB en 2027
    Pese a las promesas de autosuficiencia de la presidenta Sheinbaum, la realidad técnica obligará a mantener los subsidios a Pemex, amenazando con elevar el déficit del País. ARCHIVO

Advierte IMEF que subsidiar a la petrolera ante su falta de autosuficiencia elevará el déficit fiscal hasta 4.8% del PIB, elevando la deuda del sector público

Para el próximo año es poco probable que Petróleos Mexicanos (Pemex) logre ser autosuficiente, por lo que seguirá necesitando apoyos financieros del Gobierno que podrían elevar el déficit fiscal a entre el 4.5 y 4.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2027, advirtió el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

Pemex tiene vencimientos de deuda importantes este año y el que viene, y es muy probable que continúe recibiendo apoyo gubernamental para hacer frente a esos compromisos, sostuvo Víctor Manuel Herrera, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF.

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En conferencia de prensa, comentó que si bien ahora con el precio más alto del petróleo Pemex es el primero en beneficiarse, no ocurre lo mismo con el Gobierno federal, porque tiene que estar pagando combustibles y subsidiando el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para las gasolinas.

"Es muy probable que este apoyo que recibe Pemex hasta ahora continúe más allá de 2027; no creemos que pueda Pemex ser autosuficiente nuevamente a partir del año que entra. Entonces, puede estar el déficit en 2027 entre el 4.5 y 4.8 por ciento del PIB; sí es un tema complicado para el mediano plazo" , destacó.

En agosto de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la petrolera generaría sus propios recursos para pagar sus deudas. No obstante, el área de refinación, dijo Herrera, es la razón por la cual Pemex pierde recursos, por lo que de nada sirve producir gasolina si se destinan millas de millones de dólares a ello.

"Es mejor comprarla más barata en otro lado porque ese costo, esa pérdida, la pagamos todos, hasta el que no consume la gasolina; entonces es mejor importarla que estar dinero produciéndola, y lo más probable es que sí siga presionando las finanzas públicas. Ya vimos que la meta de este año (del déficit) es del 4.1 por ciento y todo el mundo está pensando que llegue al 5.0 por ciento el año que entra" , comentó el experto.

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Por su parte, Gabriela Gutiérrez, presidenta nacional del IMEF, enmarcó que la falta de crecimiento, aunada al constante aumento de la deuda, ya ubica al cociente de la deuda bruta del sector público respecto al PIB en más del 56 por ciento a abril.

"Cada día son más los economistas que prevén un déficit fiscal de aproximadamente el 5 por ciento para 2026, cuando la economía crecería apenas el 1.1 por ciento, según nuestra última encuesta. Más aún, esta dinámica económica muy probablemente nos llevará a un indicador del 60 por ciento de deuda bruta del sector público respecto al PIB este mismo año" , concluyó Gutiérrez durante la rueda de prensa.

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