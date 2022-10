Exigen destitución de directora de primaria Ignacio Allende; padres bloquean acceso

Otros padres de familia se inconformaron ante el cierre de las instalaciones, pues aseguran que la situación, aunque es delicada, no puede entorpecer las clases de sus hijos

Este lunes por la mañana, un grupo de padres de familia tomó las instalaciones de la escuela primaria General Ignacio Allende, en Saltillo , para exigir la destitución de la directora Johana Vázquez, a quien responsabilizan por no actuar conforme al protocolo en los casos de abuso sexual.

“Entiendo que todos los padres están inconformes con el actuar de la directora, pero mi punto de vista es que si ya se detuvo a la persona que atacó a los niños, pues la prioridad debe ser atender a los afectados y no continuar afectado ni con perder clases a los otros niños y que abran ya el plantel” , apuntó el señor Carlos, padre de una alumna de la escuela.

Otros padres de familia se inconformaron ante el cierre de las instalaciones, pues aseguran que la situación, aunque es delicada, no puede entorpecer de esta manera las clases de sus hijos, por lo que apelaron a que las autoridades educativas a que se restablezca el orden en el plantel para que continúen de manera normal las clases.

Sin embargo, los padres señalaron que la directora fue omisa en aplicar el protocolo de manera inmediata, al tiempo que mencionaron otro tiempo de irregularidades, como el cobro de cuotas y no rendir informes de en qué se invertía el dinero, así como no atender las quejas de los padres por otras inquietudes.

Los padres de los estudiantes señalaron que el objetivo era presionar para exigir la destitución de la directora, a quien señalaron por no actuar conforme al Protocolo para Prevenir, Atender y dar seguimiento de las situaciones de riesgo en instituciones de Educación de Coahuila.

Por su parte, el señor Josue Peña, agregó que como papás comprenden el enojo de los padres, cuyos hijos fueron vulnerados.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: ingresan al penal a maestro de la escuela Ignacio Allende acusado de abuso

Sin embargo, remarcó que “no es correcto que se use ese lenguaje, estamos en un plantel educativo y tampoco es correcto que se afecte dejando sin clases a los demás niños. Comprendemos la postura de los padres, y aunque no nos sucedió a nosotros los apoyamos, porque no estamos excentos de cualquier situación con nuestros niños, pero debemos guardar la compostura”, apuntó en referencia los letreros que fueron colocados en la entrada de la escuela.

Publicidad

Al lugar arribaron personal del departamento Jurídico de la Secretaría de Educación y la supervisora de Zona Escolar, quienes dialogaron con los padres para explicarles sobre el proceso, así como levantar un censo y recibir las firmas que los propios padres recabaron para exigir la baja de la maestra.

Luego de poco más de media de diálogo entre los padres de familia que tomaron el plantel, la supervisora de la Zona Escolar y el resto de padres que no participaban en la manifestación y toma de las instalaciones, lograron abrir el acceso principal para ingresar a los salones de clases y se acordó que el acceso no será permitido a la directora en tanto la Secretaría de Educación determina si será destituida.