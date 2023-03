Explotación sexual en Coahuila es ‘asunto de familia’: mayoría de víctimas son mujeres menores

Informa Fiscalía que no está asentada en el estado ninguna red de trata, casos que se presentan son de particulares abusando de su poder y casi siempre en el seno familiar

Noventa por ciento de las personas que sufren de explotación sexual en Coahuila son mujeres y 70 por ciento del total de víctimas de este delito son menores de edad, en su mayoría niñas que rondan los 15 años.

Lo anterior de acuerdo con datos de la Unidad Especializada en Investigación de los Delitos en Materia de Trata de Personas, adscrita a la Fiscalía General del Estado.

Cabe destacar que este ilícito en contra de mujeres y niñas se realiza, la mayoría de las veces, desde el seno familiar.

“Por las condiciones precarias utilizan este medio para obtener así algún beneficio”, declaró José Ángel Herrera Cepeda, fiscal de Personas Desaparecidas.

Información de la Unidad Especializada en Investigación de los Delitos en Materia de Trata de Personas, indica que entre 2018 y 2022 se iniciaron 46 carpetas de investigación por trata de personas, delito en el que predomina la modalidad de exploración sexual.

Cuarenta y uno de los asuntos (90 por ciento) involucran a mujeres y 32 de los expedientes (70 por ciento) tienen que ver, la mayoría, con menores de edad.

De las 46 carpetas 23 se encuentran en trámite.

“Se están trabajando, están en estudio para judicializarse en este año”, dijo Maricela Narro Cordero, coordinadora de la mencionada Unidad.

Son 15 de las 46 carpetas las que se han judicializado y ocho se han concluido por otros medios, como el no ejercicio de la acción penal, porque no se acreditó el delito, porque el hecho que se acreditó no es constitutivo de trata de personas o por incompetencia, cuando los hechos se denunciaron en Coahuila pero se cometieron en otro estado.

Herrera Cepeda aclaró que hasta ahora, pese a que el delito de trata es el segundo que mayormente se comete y que más ganancias obtiene después del narcotráfico, en Coahuila no se ha registrado como tal, hablando de las llamadas redes de trata de personas, que operan en otras entidades del país.

“No hay este fenómeno delictivo de que venga una red de tratantes a llevar a cabo la captura, por ejemplo, en el caso de la explotación sexual de mujeres para regentarlas o para que estén privadas de la libertad, con el fin de trabajar al servicio de otros”, dijo el fiscal.

Ello, reconoció, gracias al blindaje que existe por parte de las autoridades en Coahuila y la coordinación entre las diversas instituciones como Pronnif, Unif, los centros de Empoderamiento de la Mujer, la Secretaría de Seguridad Pública, las direcciones de Seguridad Pública municipales y el trabajo que hace la Coordinación de Trata, que es llevar a cabo tareas de prevención a escuelas, y organismos públicos y privados.

Maricela Narro detalló que en el caso de la explotación sexual que se da en la familia han sido los papás, mamás y hasta abuelas las que han incurrido en este ilícito.

“Hablando de familiares la acción que ellos realizan es entregar a la persona para que otro tenga relaciones sexuales con ella a cambio de dinero”, dijo la funcionaria.

SOBRE LA PENALIDAD

Precisó que la penalidad por el delito de trata va de los cinco a los 40 años de prisión, dependiendo de la modalidad, y comentó que las víctimas reciben una atención integral de orden físico, psicológico, socioeconómico y jurídico.

“Hay algunas a las que es necesario sacarlas del núcleo familiar donde han sido víctimas del delito y colocarlas con alguna familia de apoyo o buscar algún tipo de albergue para ellas”, puntualizó Maricela Narro.

José Ángel Herrera aseguró que actualmente la Fiscalía a su cargo no ha recibido denuncia alguna, producto de un enganchamiento a través de redes sociales, como Facebook.

“También se da el caso de que enganchan a mujeres para explotación sexual a través de redes sociales, pero aquí no ha habido denuncias”, concluyó el fiscal.