Falta de actas de defunción retiene pensiones a deudos de la mina ‘El Pinabete’ en Sabinas

Saltillo, Coah.- La Secretaría del Trabajo en Coahuila reveló este lunes que los deudos de los diez rabajadores mineros que quedaron atrapados en el pozo de carbón de “El Pinabete” hace cuatro meses, siguen sin poder cobrar la pensión por muerte que legalmente les corresponde.

“Hay una situación que no ha permitido que ellos puedan hacer el trámite de sus pensiones, ¿por qué?, pues porque no hay un acta de defunción”, detalló Nazira Zogbi, secretaria del Trabajo en Coahuila durante su comparecencia ante el Congreso de Coahuila, como parte de la glosa del quinto informe de gobierno de Miguel Riquelme.

El pasado 3 de agosto, el ingreso súbito de agua a un pozo de carbón artesanal ubicado en la Villa de Agujita, municipio de Sabinas, en la Región Carbonífera del estado dejó atrapados a diez trabajadores. Luego de un mes de fallidos trabajos de localización con vida, la coordinación nacional de Protección Civil, a cargo de ello, los dio por muertos.

“En este caso no podemos avanzar, y no podemos avanzar porque no hay un acta de defunción”, aseguró la titular de la Secretaría del Trabajo en la entidad, quien reveló que además de esto, los familiares están inmersos en asuntos legales de orden civil y familiar recurrentes en cualquier familia tras una tragedia como la ocurrida en el predio “El Pinabete”.

Al respecto, la diputada local por la Unión Democrática de Coahuila, Yolanda Elizondo Maltos, hizo un llamado a sus homólogos para hacer reformas en la Ley de Declaración especial de Ausencia para Personas Desaparecidas del estado de Coahuila para integrar un término relacionado con la presunción de inocencia.

“En cuanto a presunción de muerte, es una propuesta a mis compañeros diputados que tenemos que trabajar sobre esa ley de forma consensuada, porque es increíble que hay un documento que es sabido que están muertos y que no proceda lo que por derecho corresponda a estas familias convocar a este congreso para luchar por estas familias”, dijo.

La legisladora udecista argumentó el llamado a sus compañeros a trabajar en lo que calificó como “una laguna legal” para casos como el de los trabajadores mineros, donde la posibilidad de que las personas se encuentren con vida es comprobablemente nula, pero por ciertas circunstancias no hay posibilidades de presentar un cuerpo para demostrarlo.