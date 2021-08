‘Falta de comunicación, fondo del conflicto en Agua Saludable’

TORREÓN, COAH.- Lo que debe haber para resolver el conflicto es comunicación y en ese sentido, el gobernador Miguel Riquelme está en la mejor disposición de apoyar los diálogos con las personas que han interpuesto amparos en contra del plan Agua Saludable para La Laguna, dijo la senadora Verónica Martínez.

Agua Saludable para La Laguna pretende llevar agua de calidad, libre de arsénico a las familias de la Comarca Lagunera y con ello reducir los riesgos para la salud de la población de los municipios de Torreón, Matamoros, Francisco I. Madero, Viesca y San Pedro, en Coahuila, así como de Lerdo, Gómez Palacio, Tlahualilo y Mapimí, en Durango, es un proyecto de suma importancia para toda la región, apuntó.

Sería importante impulsar un proyecto de esta magnitud para la solución del problema del agua; ojalá y se llegue a los acuerdos y se termine por resolver los amparos y darle para delante, porque ya no tenemos agua ni en calidad ni en calidad, explicó.

La presencia de arsénico en el agua que se consume, es un problema que por décadas no se ha atendido, ya que no se tenían los recursos para poder atenderlo y ojalá no se deje pasar esta oportunidad de contar con la potabilizadora que está planteando construir el Gobierno Federal en el lecho del río Nazas.

Lo que se debe privilegiar para terminar con el conflicto de los amparos, es el diálogo con los grupos inconformes que se sienten afectadas, a lo mejor lo que falta es aclarar la situación.

NO SE VAN A QUEDAR SIN AGUA

Resaltó que quienes se ampararon en contra del proyecto, creen que se van a quedar sin agua o que va a haber una afectación en el Cañón de Fernández y en ese sentido ojalá pronto se aclaren las cosas.

Desde el Congreso Federal, comentó que estará al pendiente de que este tema se resuelva a favor de la población de la Comarca Lagunera.

Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un ultimátum para que a más tardar el 3 de octubre se logre un consenso a favor de Agua Saludable para La Laguna, el alcalde Jorge Zermeño manifestó que es tiempo de ver como sí se puede hacer realidad esta propuesta.

Dijo entender la postura que han asumido los ambientalistas pero los llamó a revisar el proyecto y verán que no implicará ninguna afectación al Cañón de Fernández.