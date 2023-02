La representante de la organización Familia Pasta de Conchos, Elvira Martínez, reiteró que desconoce el progreso en el rescate de la mina en Sabinas, pues se encuentra cerrada desde el mes de noviembre. Fue el presidente Andrés Manuel López Obrador quien aseguró y la búsqueda de los cuerpos de los trabajadores “estaba avanzando”.

Por ello, Martínez alertó que se encontraba muy confundida con las declaraciones del mandatario, incluso, porque se han realizado diversas protestas por la falta de avance en el rescate de la mina Pasta de Conchos.

“Escuché eso, lo que el presidente comentó, en cuanto le cuestionaron, y la verdad estoy muy sorprendida y confundida, porque lo que él dice es que se está trabajando y que la empresa encargada va avanzando y pues, ¿cuál empresa? No hay nadie trabajando, no hay nadie en la mina, más que los de Comisión Federal de Electricidad, pero ellos ni siquiera han tomado posesión de las obras”, afirmó Elvira Martínez.

La víctima confió que, probablemente, el presidente no está informado sobre el caso, y la realidad que afrontan miles de familiares que aún esperan respuesta en Pasta de Conchos.

“Se supone que nosotros fuimos a la Ciudad de México el día 19, pues, para lo mismo, para evidenciar lo que realmente está ocurriendo en Pasta de Conchos, y él dice, no todavía falta, todavía falta tiempo, y la verdad no sé qué pensar, lo único que me hace pensar es que no está enterado o que le están dando otros datos”, lamento.

Las viudas también se pronunciaron confundidas, reiterando que se ha dado una muy amplia cobertura y difusión al tema que ocurre en Coahuila y las minas de Sabinas, además, se realizaron acciones de promoción en el aniversario número 17 del accidente en Pasta de Conchos.

Por su parte, durante su conferencia matutina del día de ayer, López Obrador dijo que solicitaría un informe detallado sobre los avances que se han llevado a cabo en la mina; en la misma reunión, concluyó que los trabajos podrían finalizar el próximo mes de diciembre.

Con información de Milenio.