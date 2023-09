FGR continúa investigación por presunto homicidio en Cefereso de Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que a cuatro meses de que se registró la muerte de un reo en el Centro Federal de Reinserción Social de Ramos Arizpe Número 18, la investigación continúa y no se han descartado líneas de investigación.

El órgano procurador federal confirmó la noticia, luego de que en un medio radiofónico, el periodista Víctor Hugo Arteaga difundió una serie de videos que confirman la agresión por parte de custodios que sufrió el interno de nombre Oliver Ramos, previo a su muerte.

El caso se registró hace ya cuatro meses, cuando la Fiscalía recibió el cuerpo de una persona a la que le acreditaron muerte a causa de un infarto al miocardio.

Sin embargo, la causa de muerte no fue aceptada por la familia y la pareja del fallecido informó a los medios y ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que su esposo tenía signos de violencia en todo el cuerpo y exigió una investigación.

LOS DICHOS EN IMÁGENES

En los videos difundidos, aparece Oliver dentro de su celda, sosteniendo molesto una conversación con un custodio y después de varios minutos, un grupo de custodios y policías antimotines ingresó para golpearlo y sacarlo.

La muerte de Oliver desencadenó una serie de acciones en el penal como el cese de su exdirectora, Jetzael Martínez; sin embargo, pese a que se ha insistido en las quejas contra el Cefereso por casos de tortura y malos tratos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no se ha pronunciado.

REACCIONAN EN FISCALÍA

Al respecto, la FGR, a través de su coordinación en Coahuila, informó que el caso se está investigando y hasta ahora no se ha emitido alguna conclusión que deseche el homicidio como causa de muerte, por lo que el caso debe investigarse a fondo.

Recientemente, VANGUARDIA publicó el caso de un hombre al que presuntamente le violaron sus derechos, cuando fue reacomodado en un área inadecuada. Este hombre estuvo cerca cuando se registró el caso de la muerte de Oliver.

“Están pisoteando el derecho de readaptación de nuestros familiares y abusando de su poder, no tienen empatía por nadie. No es que quiera un trato especial o privilegios, es un ser humano y no voy a permitir que lo pisoteen”, dice Ana, la mujer que denuncia a los oficiales.