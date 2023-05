Además dijo que lo que pasa en otros estados en materia de inseguridad en Coahuila no va a pasar, porque “aquí no va a pasar”.

Sobre el tema de turismo, Lenin Pérez subrayó que en el tema de turismo se requieren recursos y estamos en un estado que no tiene “ni sal pal aguacate”, por lo que no tiene recursos y menos en la promoción turística.

Guadiana dijo que hará un estudio de ingeniería de tránsito para solucionar la movilidad en Saltillo y el metrobús de la Laguna, que nadie ha solucionado ni terminado.

Manolo Jiménez dijo que Saltillo es de las mejores ciudades para vivir, de acuerdo con las encuestas del INEGI, y menciona nuevamente que entre sus propuestas está la modernización para el transporte de Saltillo, ya que la gente sabe que un servidor es el único que puede.

18:40 HRS.

Pregunta para Lenin Pérez: ¿Cómo lograría que en las empresas haya inclusión para las personas con discapacidad?

En Coahuila las personas tienen el derecho de encontrar un espacio labora, y haremos una alianza con las empresas para que le den el espacio a las personas y que puedan desarrollarse, eso lo hicimos cuando fui presidente en Ciudad Acuña.

Pregunta ciudadana a Mejía Berdeja: ¿Qué tal factible es que se cumplan sus propuestas de campaña?Vamos a crear el instituto coahuilense para devolver a Coahuila lo robado. “No más intereses a los bancos usureros. La deuda se va a terminar, porque ya la pagamos una vez y media”. Ya no más de gastar en aviones de Miguel Riquelme.

Pregunta ciudadana de Torreón para Guadiana Tijerina, y es ¿cuánto invertirá en cultura su gobierno? Vamos a tener primero el deporte, y con el dinero que nos va a sobrar del gobierno austero que tendremos.

En cultura fomentar eldesarrollo de la cultura en todos los municipios para desarrollar a la gente y promover que haya más artistas, con maestros extranjeros y mexicanos.

Pregunta para Mejía Berdeja: ¿Qué haría y cómo para llevar médicos a lugares que no tienen servicio y lograr cobertura en medicamentos?

Los pasivos se incrementaron con MARS, no solo la deuda bancaria si no pasivos. Vamos a crear una red y centros de atención a la salud en todo Coahuila financiados por el Gobierno del Estado, con lo recuperado se va a atender la salud en primer nivel.

Vamos a regularizar al personal médico.

18:51 HRS.

Luego Alejandro Cacho preguntó que ¿si no se logra recuperar el dinero entonces no se lograrían sus propuestas? Ante esto Mejía Berdeja dijo que se “apretarían el cinturón en otros aspectos”.

Habrá una red de guarderías para las madres.

Pregunta para Manolo Jiménez: Uno de sus emblemas es salud popular, el gobierno tendrá un nuevo modelo a través de IMSS-Solidaridad, se incorporaría a ese modelo o no? Es importante conocer el contexto de Coahuila, en esta entidad la mayoría tiene IMSS debido a la formalidad en empleo, queremos trabajar de la mano con el gobierno y haremos la gestión con el gobierno federal.

Pediremos que regrese el seguro popular, ya que era una herramienta muy positiva para ayudar a la gente más humilde.

Pediremos a través del consejo de viabilidad financiera para conseguir recursos con la IP para mejorar las clínicos estatales.

Crearemos la tarjeta de la Salud Popular, dijo finalemente Jiménez.

Pregunta para Guadiana: En su plataforma plantea replicar los programas federales en la entidad. ¿Dejará la salud de los coahuilenses ante los desaciertos del gobierno federal?

Los recursos de la federación no eran usados correctamente por las autoridades de Coahuila, y tan es así que en el sistema de salud hay miles de “aviadores”, al igual que en el sistema educativo y son usados por el PRI-Gobierno para asuntos electorales.

18:55 HRS.

Pregunta para Lenin Perez: ¿Los programas sociales serán suficientes para paliar las diferencias sociales?

Casi un millon de coahuilenses viven en la pobreza, y da el testimonio de una mujer con un hijo con discapacidad que tiene mucho tiempo pidiendo apoyos pero no se los dan por no aceptar las peticiones electorales.

Dice que no están en contra de los apoyos, sino que son necesarios, y lo que tenemos que hacer es no duplicar, ya que los jóvenes por ejemplo tienen una beca ya. Debemos ser eficientes con el poco recurso que tenemos.

18:58 HRS.

RÉPLICAS:

Armando Guadiana dijo que las becas que tiene el gobierno federal son para todos los estudiantes de preparatoria, las becas que se ofreció son para “todas, todos y todes” los estudiantes de normales y escuelas universitarias de cada municipio.

Mejía Berdeja dijo que Manolo Jiménez ha usado las despensas para el clientelismo, en mi gobierno se elevará a rango constitucional los apoyos.

En Coahuila se han gastado 2 mil 038 mdp en despensas , y Marco Antonio Vásquez ha facturado con opacidad, favoreciendo a varias empresas.

Vamos a mejorar la integración social de los adultos mayores.

Lenin Pérez dijo que sobre el fracaso del Insabi vamos a tomar acciones pronto y dijo que se va a generar la subsecretaría de la Salud Mental para atacar la depresión y el suicidio. Se crearán las farmacias de unidad con medicamentos a bajo costo para todos.

Manolo Jiménez dijo que su trabajo en la política ha sido “social”, que tiene años recorriendo los ejidos y que cuando era diputado, a través del seguro popular se operaron de cataratas, tratamientos con cáncer, etc. y por eso se va a pedir que regrese el seguro Popular.

Se van a crear programas alimentarios y se van a fortalecer los apoyos a los adultos mayores, así como guarderías y se crearán “superbecas” para deportes y cultura.

Además de créditos con cero por ciento de intereses, así como um apoyo histórico a las ONG’s. de Coahuila.

Mejía Berdeja acusó que hay tráfico de influencias y corrupción en el gobierno de Coahuila.

19:06 HRS.

BLOQUE FINAL

ARMANDO GUADIANA

¿Cuál ha sido su mayor logro?

Trabajar por la gente

¿Elecciones locales y federales en la misma fecha?

Sacar al PRI de Coahuila

¿INSABI, apredizaje o falla?

Falla en los estados

¿Lección que le dejó el COVID?

Una lección que aprovechó bien el gobierno federal y se atendió a todos.

Matrimonio igualitario:

Respetar las decisiones de las personas.

RICARDO MEJÍA BERDEJA:

El futuro de Coahuila:

Grandeza y combate a impunidad

Ejemplo a seguir:

AMLO

¿A quién sumaría de los otros candidatos?

A ninguno

Mayor orgullo de Coahuila:

Fco. I. Madero

¿Órganos Autónomos necesarios?

Necesarios pero no onerosos

LENIN PÉREZ

Guardia Nacional, Policía o Mando civil:

Mando Civil

Mayor deuda social en Coahuila:

Corrupción

En seguridad, ¿continuidad o cambio?

Cambio y con modelo que funcionó en Coahuila y se ha olvidado

¿Reforma de sus sueños?

De concertación democrática

¿A quién admira?

A mi padre

¿Paridad ya o gradualmente?

Desde ayer

Aprendizaje de estas campañas:

Los del PRI no tienen propuestas y no están listos para gobernar este estado.

MANOLO JIMÉNEZ

Su capacidad para gobernar:

Juventud y experiencia

¿Dispuesto a denunciar a anteriores gobernantes?

Totalmente

¿Prisión preventiva oficiosa se quieda?

Sí

¿Mayor reclamo?

Que Coahuila vaya pa’delante

¿A quién le pediría declinar en su favor?

A los 3

19:20 HRS.

MENSAJE FINAL

ARMANDO GUADIANA

“Por mi sombrero que Peso Pluma vendrá si gano”.

LENIN PÉREZ

Sí hay otro camino. Permanecemos en la lucha y México quiere una democracia para acabar con el autoritarismo.

MANOLO JIMÉNEZ

Por 15 años me he preparado, me avalan los resultados que tuve como presidente municipal, como gobernador voy a conservar lo bueno que tenemos e innovar lo que haya que cambiar.

MEJÍA BERDEJA

Seré el gobernador del cambio. A los ex gobernadores corruptos les espera la cárcel. Terminaré con los Gates, y se creará una nueva policía. Habrá agua para todos y que sea un derecho y no un privilegio. Habrá revocación de mandato, si no cumplo me voy.