Rosa Ivonne Melgar y Alejandro Cacho, moderadores del tercer debate por la gubernatura de Coahuila

Los periodistas Rosa Ivonne Melgar y Alejandro Cacho serán los moderadores del tercer debate entre los candidatos a la gubernatura de Coahuila, de acuerdo con una tarjeta informativa del Instituto Electoral de Coahuila.

La Comisión Temporal de Debates para el Proceso Electoral Local 2023, detalló que el segundo intercambio de ideas entre los aspirantes al ejecutivo estatal se realizará el próximo primero de mayo en las instalaciones del Museo del Desierto en Saltillo.

La mencionada Comisión está compuesta por consejeros del IEC y representantes de los partidos, quienes propusieron a los periodistas para dirigir el debate.

Ivonne Melgar, se define a sí misma en sus redes sociales como feminista, trabaja en medios nacionales como Excélsior y Milenio, es autora de la columna “Retrovisor” y escribe la revista Mujeres Más.

Por su parte, Cacho se describe como periodista, columnista, locutor y personalidad de El Heraldo de México.

En el primer debate efectuado por el IEC el pasado domingo 16 de abril, tanto Javier Solórzano como Sandra Romandía causaron conversación en redes sociales e incluso en debates posteriores entre los candidatos gracias a la participación que tuvieron en la que se les permitió interpelar constantemente a los políticos.

Particularmente el nombre de Sandra Romandía se mencionó de nuevo el pasado miércoles 19 de abril, cuando Ricardo Mejía Berdeja, candidato por el PT, recordó cuando la periodista le preguntó al candidato Manolo Jiménez Salinas (PRI-PAN-PRD) sobre los beneficios que recibieron las empresas de su familia cuando fue alcalde de Saltillo.

De acuerdo al comunicado del IEC las personas moderadoras tendrán las facultades de conocer los mecanismos que aseguren y garanticen la participación igualitaria de la totalidad de los participantes; distribuir el uso de la palabra; mantener una actitud cordial, imparcial y serena; admitir todas las opiniones, mantener el orden, respeto y la disciplina.

No obstante, menciona otra larga lista de funciones que tienen los periodistas en la moderación activa, detalladas en el artículo 8 de los lineamientos para la celebración de los debates, mismos que se enuncian en la mencionada tarjeta informativa.

Varias de las funciones más destacadas son mantener una actitud cordial, imparcial y serena en el desarrollo del debate; mantener el orden, el respeto y la disciplina; dependiendo de la dinámica, interactuar de manera directa para requerir información adicional, preguntar de manera improvisada o pedir explicaciones de algún tema.

Además, tienen las funciones de solicitar a las candidaturas que precisen sus respuestas y facilitar, promover y agilizar los intercambios entre las candidaturas sin involucrar su propia opinión.

Tal como ocurrió en varios momentos del primer debate con el candidato Armando Guadiana de Morena, en las funciones de la moderación activa las personas moderadoras se encuentran intervenir para solicitar respetuosamente que algún candidato se conduzca con propiedad en caso de que altere el orden, interrumpa o falte a otro al respeto.

LOS REQUISITOS PARA MODERAR EL DEBATE

Para seleccionar a los moderadores, la mencionada Comisión estableció requisitos como ser tener ciudadanía mexicana en pleno uso de sus derechos civiles y políticos; tener por lo menos 30 años a la fecha de su designación; no desempeñar ni haber desempeñado cargos directivos en partidos políticos en los últimos tres años; no haber desempeñado cargos de elección popular en los últimos tres años; no ser ministro de culto religioso; contar con experiencia y conocimientos en periodismo o docencia, además de gozar “de buena reputación, reconocida capacidad, honorabilidad y absoluta imparcialidad”.