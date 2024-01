Fiscal de Coahuila descarta agresión directa contra Rayados ‘fue accidente vehicular’ asegura

Tras los eventos ocurridos el pasado domingo, donde una mujer perdió la vida y varias personas resultaron lesionadas al ser atropelladas afuera del Estadio TSM, en Torreón, el Fiscal General del Estado, Gerardo Márquez Guevara, informó que, según el progreso de las investigaciones, no se trató de una agresión directa hacia la porra de Monterrey, sino de un accidente de tránsito.

Márquez Guevara explicó que los videos y las declaraciones de los testigos han sido fundamentales para la elaboración de la carpeta de investigación en relación con estos hechos. Sin embargo, hasta el momento, con la información disponible, se indica que se trata de un accidente de tránsito. Además, señaló que el presunto responsable podría haber estado bajo los efectos del alcohol.

“Hasta el momento no tenemos ninguna indicación de que esté relacionado con la porra, no hay conexión con este tema o con el evento futbolístico, y no tenemos antecedentes de agresiones entre porras, salvo hace tres años con la porra de los Tigres”, comentó el Fiscal.

Agregó que hay seis personas detenidas, cuatro por el delito de resistencia a particulares y dos que podrían ser responsables del atropellamiento. Se espera el dictamen médico para confirmar si estaban bajo la influencia del alcohol. Las investigaciones continúan en curso.