POLITICÓN: Con declaratoria de Trump, ‘tiemblan’ políticos mexicanos ligados a los cárteles, serían ‘balconeados’

I. NERVIOS I

Los que le entienden al tema nos dicen que los más preocupados con la decisión de Donald Trump de declarar organizaciones terroristas a los cárteles que operan en territorio mexicano deben ser los políticos aztecas que, en los últimos años, no han dudado en involucrarse -para múltiples propósitos- con las bandas criminales. Por ello, nos aseguran, en el gobierno de Claudia Sheinbaum deben estar sonando en este momento todas las alarmas, pues una de las primeras repercusiones que la medida puede tener, incluso antes que la captura y/o extradición de capos, es el descobijadero a políticos de la cuatroté... por involucrarse con organizaciones terroristas.

II. NERVIOS II

Y es que, según nos explican, a partir de esta declaratoria cualquier fiscal estadounidense puede, derivado de un reporte de inteligencia, solicitar a un juez -en Estados Unidos-, la intervención de líneas telefónicas, por ejemplo, y a partir de ello armar casos criminales ante cortes norteamericanas. Lo más interesante es que para hacer eso no necesitan de la colaboración de ninguna autoridad mexicana y todo pueden hacerlo desde el territorio del vecino país. Habrá que seguir de cerca el tema.

III. DESAFÍO

Quien tiene un importante reto por delante -y lo tendrá a lo largo de toda su administración- es el alcalde nigropetense Jacobo Rodríguez González. ¿Por qué? Porque su antecesora, de acuerdo con el Inegi, le entregó la ciudad coahuilense con la menor percepción de inseguridad. Y no solo eso: la más reciente entrega de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) ubica a Piedras Negras como la segunda ciudad del país donde sus habitantes se sienten menos inseguros. Cabe recordar aquí que es importante conquistar dichas posiciones, pero más importante es mantenerse. Y lo primero ya lo hizo la administración anterior.

IV. BUENAS CUENTAS

Por cierto que la ENSU ratificó a Saltillo como la capital más segura del país, una posición que mantiene desde el segundo semestre del año pasado. El resultado implica que, al cierre de su administración, el ex alcalde Chema Fraustro entregó buenas cuentas, manteniendo el indicador fundamental de la competitividad de la Región Sureste. No es casual que sucesivas administraciones, incluida la actual, insistan en que la principal tarea local es la seguridad.

V. TROPEZAR DE NUEVO...

No cabe duda que lo más difícil para una comunidad es modificar sus patrones culturales y la reciente ola gélida -que todavía no concluye- lo ha demostrado una vez más. ¿A cuento de qué viene el señalamiento? Pues a que, pese a las reiteradas advertencias, que se hicieron en todos los tonos posibles, la empresa mixta que dirige Iván José Vicente informó ayer que, de acuerdo con sus estimaciones, la jornada cerraría con al menos 2 mil reportes de medidores dañados por el frío. Cierto es que nuestra infraestructura no se encuentra preparada para soportar temperaturas por debajo de los cero grados, pero se antojaría que la protección de los medidores no era una empresa compleja.

VI. Y CON LA MISMA PIEDRA

Los fabricantes de medidores -y quienes participan del proceso de intermediación- sin duda estarán felices de que no tomemos las precauciones debidas, pues ello implica un pico de ventas para ellos. Y, en última instancia, el caso bien puede verse como un incentivo a la economía domestica. Sin embargo, el punto fino se encuentra en que, al final, esto implica un gasto que pudo evitarse con acciones muy simples.

VII. RATIFICACIÓN Y RETOS

El que fue ratificado en su cargo, a propuesta del gobernador Manolo Jiménez, es el titular de la Dipetre, Osvaldo Aguilar. La confirmación ante la Junta de Gobierno de la institución, presentada por el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel, fue unánime. El funcionario prometió seguir trabajando “con pasión y corazón” por los jubilados y pensionados. Sin duda, los maestros esperan mucho más que palabras: necesitan transparencia en el manejo de sus fondos, un tema que ha estado en la oscuridad durante más de 20 años. Los retos están claros y ahora toca demostrar con acciones que existe capacidad para avanzar en la dirección correcta.

VIII. MANCUERNA

Nos comentan, por cierto, que el responsable de la política interna ha estado muy al pendiente de todo lo relacionado con el magisterio y la educación en Coahuila. Los que conocen cómo se mueve la grilla magisterial nos cuentan que Pimentel González ha sido clave para manejar la parte política, participando en la construcción de acuerdos y manteniéndose al tanto de lo que pasa en el sector. Eso ha permitido que Emanuel Garza -secretario de Educación-, se enfoque en lo esencial, sin tener que lidiar con la política magisterial.

IX. LETICIA EN ESCENA

A quien dio gusto ver en la presentación del Plan México 2025-2030, de la presidenta Claudia Sheinbaum, fue a Leticia Robles de las Fuentes. Ella, junto a Eduardo Tricio, representaron al empresariado coahuilense en el evento. Robles, quien funge como ejecutiva de Konfío -una de las fintech más importantes de México-, sigue destacando en las altas esferas del mundo empresarial y se consolida como uno de los rostros de la vinculación entre los sectores empresarial y gubernamental. Sin duda, su presencia en este tipo de eventos refleja el reconocimiento y la influencia que sigue teniendo en el mundo de los negocios.