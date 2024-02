Fiscalía de Coahuila hace ‘peregrinar’ a mujer de Torreón a Saltillo por denuncia... y le mienten

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila emitió su segunda recomendación del año, ahora contra la Fiscalía General del Estado en sus unidades Laguna I y Sureste, por hacer “peregrinar” a una víctima de un delito.

La recomendación 02/2024 parte de un caso denunciado en febrero del 2022, por una mujer que solicitó la intervención de la CDHEC luego de haber padecido una serie de eventos donde la Fiscalía la turnó de un lado a otro para recopilar su denuncia y realizar las diligencias.

En la queja presentada, la mujer, quien reside en Torreón, relató que el delito del que fue víctima se presentó en medio de la compra de un motor para su vehículo en la ciudad de Saltillo a inicios del 2021, y a pesar de realizar los pagos, el proveedor desapareció después de que la compra no fuera la correcta.

LEVANTA LA QUERELLA Y NO LA VUELVEN A ATENDER

De acuerdo con el testimonio, aunque durante su acercamiento con las autoridades a la víctima se le informó que el delito procedía y le fue levantada la querella, no volvió a tener más información sobre el caso y fue ahí donde empezó el viacrucis.

“Pasaron dos meses y pues nunca se comunicaron conmigo y volví a ir a Saltillo a la Fiscalía y me dijeron que ya no se encontraba con el licenciado E2 que lo habían pasado con el licenciado y como no tenía cita, no me pasaron con él”, dice.

A detalle, la mujer relató ante la CDHEC que para volver a ser atendida tuvo que consultar los teléfonos de la Fiscalía en internet; sin embargo, pese a dar toda la información requerida, en la delegación Sureste de la Fiscalía le mencionaron que por teléfono no se le podía otorgar ninguna información y que nuevamente debía esperar.

Luego de una serie de nuevas insistencias, la mujer logró obtener una cita en Saltillo donde le comunicaron, a diferencia de su primer acercamiento, que el caso no podía proceder en la región donde lo había denunciado.

“Me dijo que no procedía mi denuncia porque yo había hecho el depósito aquí en Torreón y que estaba fuera de su jurisdicción, que tenía que hacer nuevamente todos los trámites en Torreón, a lo que yo le pregunté que por qué no me había explicado eso desde un inicio porque había estado dando vueltas que me significaban gastos”, expone la agraviada.

Además de la noticia que le fue otorgada sobre que su caso tendría que volver a empezar, la mujer se encontró con que en los registros la Fiscalía había expuesto que desde su calidad de víctima no deseaba concluir a través de mediación, lo cual resultó mentira, toda vez que nunca hubo comunicación sobre su expediente.

“Ella miró en el expediente que yo no había aceptado el proceso de mediación, que ahí estaba mi firma donde yo no quería mediar, cosa que es mentira porque a mí nunca me hablaron, ni me explicaron del proceso de mediación, yo le dije a la licenciada que cómo no lo iba aceptar, si lo que quería era que a través de ellos el señor me reembolsara mi dinero”, explica.

Al realizar un estudio sobre el caso, la CDHEC acreditó que ambas delegaciones de la Fiscalía cometieron violaciones a los derechos humanos en su calidad de dilación a la procuración de justicia e irregular integración de carpeta de investigación.

Como puntos recomendatorios, la CDHEC solicitó a la Fiscalía además de continuar y dar pronta respuesta sobre la investigación, iniciar procedimientos administrativos contra los involucrados.