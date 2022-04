Frenará Ley Eléctrica nuevas inversiones: IP en Coahuila asegura que ‘gobierno va en sentido contrario’

Con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la reforma de Ley de la Industria Eléctrica, la iniciativa privada local prevé que esta norma frenará nuevas inversiones.

El presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe (AIERA), Sergio Aguilar, indicó que en la atracción de nuevas inversiones es donde se puede presentar un impacto.

A su vez, el presidente de Coparmex Coahuila Sureste, Roberto Cabello coincidió que en el corto plazo se estaría frenando son las inversiones en el sector de generación de energía; aunado a que la energía sería más cara y a afectaría todos, no solo a las empresas.

Por su parte, el empresario, Héctor Medrano, cuya compañía pasará de producir lingotes de aluminio a fabricar ahora una pieza para las baterías de autos, entre ellas las de autos eléctricos, reconoció que están preocupados porque el país está dejando de ser competitivo, si no hay electricidad y no hay claridad de lo que va a seguir, la gente no invertiría en el país.

TE PUEDE INTERESAR: Se estanca industria por crisis en cadenas: debajo de niveles de 2019

“Vamos en sentido contrario totalmente, hay que integrarnos a las energías renovables y sino lo hacemos, dejaremos de ser competitivos, ya estamos saliendo del ranking de las 25 economías más importantes para invertir”, dijo.

A su vez, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Aluminio (Canalum), Francisco Beltrán, quien había externado su preocupación de que como represalias Estados Unidos imponga aranceles al acero y aluminio, afirmó que si eso lo hicieran con la industria automotriz nacional y con lo que ella conlleva “con eso nos parte”.

Asimismo, el director general de la Industria Nacional de Autopartes, Alberto Bustamante, comentaba que con la aprobación de la Reforma Eléctrica tal como fue presentada en el Congreso, afectará al sector automotor mexicano, toda vez que más del 50 por ciento de la que consume esta industria proviene de energías limpias.

Finalizó señalando que pudiera llegar a cancelarse nuevas inversiones, aunque descartó que se pueda dar una migración de las empresas, por ello, reiteró que se necesitan certeza jurídica y políticas públicas que sean acordes a un ambiente sano de negocios.

COAHUILA, PUNTA DE LANZA EN ELECTRICOS

En el tema de los vehículos eléctricos, en el Complejo de GM en Ramos Arizpe, la armadora realiza una inversión de más de mil millones de dólares para la fabricación de este tupo de vehículos para el 2023, aunque desde el segundo semestre de 2021, empezaron la producción de componentes eléctricos, Drive Units.

Mientras que a nivel mundial, Stellantis anunció que para el 2030, tendrá 75 modelos eléctricos, los primeros en llegar serán la RAM y el Jeep.