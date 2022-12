Froylán Mier Narro, el ‘todólogo’ de Saltillo

¿Cansado de no tener tiempo? ¿Fastidiado de querer hacer varias cosas y no saber cómo empezar? Este no es el intro de un comercial. Pero sí el de una historia sobre una vida multifacética con marca vigente en la ciudad.

Froylán Mier Narro no fue saltillense de cuna, pero se ganó la adopción con el tiempo, hechos y legados.

Nació el 27 de mayo de 1898 en Viesca, Coahuila. Siendo muy pequeño, su familia recorrió más de 200 kilómetros para residir en la capital coahuilense. Aquí cursó estudios en la Escuela Anexa y el Ateneo Fuente.