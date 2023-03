¿Increíble no? Pues ten mucho cuidado.

No obstante, se recomienda a hacer caso omiso a dichos concursos, pues se trata de una estafa .

Es por eso que, además de las dinámicas oficiales que sí ha realizado la marca, a muchos usuarios no se les hace extraño que hayan resultado beneficiados con algún cupón o tarjeta para aprovechar durante sus actividades en dicho sitio.

¿CÓMO LO EVITO?

Fácil, cuando detectes que has sido etiquetado en una de estas publicaciones NO DES CLIC al enlace. Tampoco des tus datos bancarios o personales si no estás seguro de que se trate de una dinámica verídica del sitio oficial.

Elimina la etiqueta y configura tu cuenta para que ya no te sigan etiquetando de la siguiente manera:

-Abre Configuración en Instagram y selecciona Privacidad.

-Da clic en Publicaciones para ver las opciones: Todos, Personas que sigues o Nadie.

-Selecciona el que más te convenga, pero se recomienda escoger Nadie si no quieres que te sigan etiquetando en sorteos.

Para evitar las menciones, deberás entrar nuevamente a Configuración.

-Busca el apartado de Privacidad.

-Dirígete a Menciones y selecciona la opción Nadie.