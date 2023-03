Por su parte el internauta He Xiaoxi apuntó: “ Saltillo no tiene nada icónico más que las quesadillas en forma de dinosaurio (que dicho sea de paso es una quesadilla normal)”.

De igual forma, Carlos López defendió la comida lagunera y los taquitos monclovenses... aunque la pregunta en específico fue sobre la comida de Saltillo: “Cómo no, los lonches laguneros y los taquitos estilo Monclova...”.

Ante lo cual “He Xiaomi” reviró: “Los lonches y tacos son platillos que no son exclusivos de una sola región, cada zona o estado los tropicaliza y les da su estilo, más no es exclusivo de los Laguneros, en cambio el cabrito al pastor sí salió de aquí de Saltillo. El asado, la discada y las gorditas son comidas genéricas de todo el estado. Las gorditas en sí tienen su variante típica de Torreón. La discada es de todo el norte”.

Andrés López comentó: “Realmente sí existe gastronomía dentro de Coahuila, desafortunadamente existe una mala difusión de ella, la falta de conocimiento han logrado llevarnos hasta este punto en el cual siendo locatarios ni siquiera sabemos qué es lo que nos da identidad gastronómica”.

El usuario Johan Joestar, no se mostró muy gustoso de la comida saltillense: “No hay nada de aquí que me haga decir ‘cómo se me antoja ir a Saltillo a comer eso’”.

Finalmente, no se llegó a ninguna conclusión en la publicación, pues además no faltaron las clásicas peleas entre los internautas del sur del país contra los norteños, cada quién defendiendo la sazón de los alimentos propios de su región.

¿CUÁL ES LA COMIDA TÍPICA DE SALTILLO?

La ciudad de Saltillo tiene una cocina típica basada en la carne y ofrece una amplia variedad de platillos que comparte con la gastronomía del estado de Coahuila en general.

Entre las opciones más destacadas se encuentran los cortes finos de res, la carne de ternera, el carnero y el cabrito en sus variadas formas de preparación (fritada, al pastor o al ataúd).

Las migas saltillenses, los tacos de huevo con machaca, las famosas gorditas rellenas de guisados, las enchiladas saltillenses, el chicharrón, son otras opciones culinarias que hacen de Saltillo un destino gastronómico atractivo.

Y para finalizar una deliciosa comida, no hay que dejar de lado el postre, y aquí encontramos los dulces típicos de la región como son las conservas y ates de frutos regionales (manzana, membrillo), los rollos de nuez rellenos de cajeta, los dulces de leche y glorias, sin olvidar claro el delicioso pan de pulque.