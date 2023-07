Gente de Saltillo: Repollo Mix, la cultura colombiana en Saltillo

No fue hasta que un día se acercó con uno de los administradores del local que se le dio la oportunidad de escoger la música que se tocaría en el lugar , lo que no se imaginaba es que esa sería el inicio de una trayectoria y personalidad respetada en toda la ciudad.

“Yo iba fielmente al Studio 85, escuchaba la música, bailaba y todo, pero aunque las rolas y el ambiente estaba chido, un día yo le pregunté al dueño por grupos y canciones en específico, cuando él me preguntó si le sabía yo le dije que sí y para la otra semana yo me iba a encargar de ese pedo”, dijo.

Lo que Gerardo no se imaginaba era que en el sitio le esperaba una torna mesa con la que nunca se había topado, pero eso no sería impedimento para que él y sus casetes le dieran a la gente el show que se merecían.

Relata que ese día él llegó al lugar con una bolsa llena de casetes, cada uno repleto de su selección personal de música colombiana y fue gracias a uno de los trabajadores del lugar que comenzó a moverle.

Tras cuatro semanas, Repollo ya sabía que hacer y como hacerlo, aprendió a dominar la máquina a la perfección, comenzando así con el que sería el inicio de la personalidad tan querida entre los fanáticos de las retas por todo Saltillo.

Otro de los lugares en los que ha tenido la oportunidad fue en el ahora extinto Kumbala, tres pistas y la de las colombianas siempre resaltaba “por lo prendido de la raza”, dónde Repollo ambientaba.

Antes y durante su trayectoria en el ahora famoso Paseo 22 55, Repollo ha sido invitado a todo tipo de lugares para prender a la raza con sus remix, desde colonias hasta bares, Saltillo ha sido musicalizado por Repollo en más de una ocasión.

“He ido a muchos lados y en todos esos me topan y me gritan ‘Eh Repollo’ y siempre les contesto, ‘¿Quiénes son?’, quién sabe, pero me gusta que la raza se sienta en esa confianza, en cualquier lado”.

Señala que le ha tocado conocer jóvenes que se acercan y le saludan, muchas veces cayendo en cuenta que son hijos de personas en las que en su momento conoció durante las retas del 85 o Kumbala.

Comenta que mucho de ese aprecio de la gente, viene en razón de la cercanía que tiene con las personas que asisten a los eventos que le ha tocado musicalizar.

“Si me piden un saludo, los saludo, si me piden que grite algo, eche alguna porra o que me aviente alguna rayada de madre, siempre los complazco, porque al final es parte del ambiente y mucho de eso me ha dado el aprecio de la raza”.