Gobierno Federal cancela programas y recursos para el campo: CNC

El Gobierno Federal desapareció 24 programas destinados al campo y con ello retiró alrededor de 300 mil millones de pesos que anualmente llegaban a los productores de todo el país en el sexenio pasado, y se desconoce el destino de esos presupuestos que manejaban varias dependencias relacionadas con el agro.

“Los recursos se fueron a los programas estelares como el Tren Maya, la Refinería Dos Bocas que no refina y al aeropuerto que no recibe vuelos, y también al reparto de dádivas que no producen nada”, reclamó José natividad Navarro Morales, dirigente estatal de la CNC.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Envejece’ el campo de Coahuila

“Y el tiro de gracia, fue la desaparición de la Financiera Rural, quizá para proteger a los grandes deudores amigos de él o el desvío de recursos. Piensa mal y acertarás”.

A través de la Financiera Rural, los campesinos podían acceder a créditos con intereses del 7% anual y poniendo como garantía la cosecha, de acuerdo con las reglas del sexenio anterior, pero con el presidente Andrés Manuel López Obrador desde el inicio de su gobierno empezaron a subir los intereses hasta alcanzar más del 17%, casi igual que la banca comercial.

“Empezó a desmantelar los apoyos casi desde el inicio de su gobierno quitando los programas históricos del Procampo y el Progan, que eran apoyos directos para la producción agrícola y ganadera, y al siguiente alo quitó las coberturas de precios del maíz y el algodón”.

Con la cobertura, que la Federación pagaba al 100%, los campesinos tenían asegurado el precio en caso de un desplome del mercado. Por ejemplo, si se desplomaba el precio del maíz de 10 a 6 pesos, el productor vendía a ese precio y el resto lo cubría el seguro

“Luego quitó los programas de Concurrencia para la compra de tractores, rastras, arados, tejabanes, trailas o pipas para llevar agua al ganado en la sierra. Todo lo que el productor compraba para equiparse, tecnificarse a baja escala y ser más eficientes, ya no es posible hacerlo porque no hay recursos de apoyo”.

Si un tractor costaba 700 mil pesos, el Gobierno Federal aportaba alrededor de 250 mil pesos y el campesino pagaba el resto en tres o cuatro años con la misma producción, pero el equipo ya era de él, sin necesidad de pagar por la maquila de la tierra.

López Obrador también desapareció el Seguro Catastrófico, para proteger los cultivos y cosechas ante los efectos de fenómenos meteorológicos, como granizadas y sequías, con lo cual los ejidatarios al menos obtenían el reembolso de las semillas y fertilizantes, explicó Navarro Morales.

De igual manera, la Cuarta Transformación desapareció programas orientados a los cultivos, cría de ganado, comercialización, tecnificación y reforestación, además de recursos destinados a la investigación en el campo.

En lugar de invertir para incrementar la producción, el Gobierno Federal reparte dádivas, indicó, al señalar que hace aproximadamente un mes la Secretaría del Bienestar entregó a 800 campesinos de la Región Laguna, 6 mil pesos a cada uno de ellos, sin requisitos y reglas de operación para comprobar el destino del recurso.

Apoyaron a campesinos que no trabajan la tierra. Solo tenían que presentar el título o certificado de propiedad, aunque fuera barrial o eriazo no apto para sembrar, refirió.