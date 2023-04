Grupo VIDA de Torreón; diez años buscando desaparecidos

“Hijo, escucha, tu madre está en la lucha”; “únete, únete, que tu hijo puede ser”; “si fuera tu hijo también me dolería. Si fuera tu hijo, también lo buscaría”; “no somos uno, no somos cien. pinche gobierno, cuéntanos bien”, gritaban las madres de familia durante su caminata.

Ortiz destacó la importancia de que la población se sume a los trabajos, ya que muchos no pueden comprender lo que es vivir en una situación así.

Ortiz señaló que en lugares como Patrocinio no pueden contabilizar cuántos restos han recuperado, mientras que en San Antonio del Alto han recuperado más de un centenar de víctimas sin vida.

El mayor logro del grupo ha sido poner a la burocracia judicial a trabajar, ya que las necesidades de las familias no se dimensionan si no se desarrolla un trabajo de investigación y los funcionarios no emprenden las búsquedas y sólo les muestran oficios.