‘Guadiana deja un gran vacío, marcó a un gran número de personas’

“El viejo del sombrerón” marcó los días de una gran cantidad de personas, era un hombre sencillo, humilde, libre, trabajador, de lucha incansable en muchos aspectos de su vida; aficionado al béisbol, a los toros, ganadero, gran empresario y político, se destacó durante la velación de sus restos.

“Un hombre único y transparente, justo”, así definió Cecilia Guadiana a su padre, Armando Guadiana Tijerina. “Dejando a un lado los diferentes partidos y colores, fuiste querido por muchos y serás recordado por mucho”.

Señaló que su padre luchó hasta el último minuto para estar con su familia y así le consta a quienes estuvieron con él en los últimos meses. Recordó su fortaleza y momentos de debilidad, pues en recientes semanas hubo momentos de miedo.

“Me decía ‘tengo mucho miedo’. ¿Miedo a qué papá?, ya viviste, hiciste muchas cosas, diste mucho sin recibir nada a cambio, disfrutaste cada minuto de tu vida ¿miedo a qué? Miedo aquellos que hicieron mal, que no disfrutaron de la vida, pero tú no”, dijo tras confesar que fue muy difícil verlo en la condición física de los últimos días.

“Le agradezco a Dios que me permitió despedirme de él, porque todos los días que lo veía no me cansé de decirle cuánto lo amaba, cuánto lo admiraba y cuánto le agradecía por lo que hizo por mí y por cada uno de sus hijos”.

“Dejas un gran legado, padre, y me dejas un enorme compromiso, si algo anhelo, es llegar a ser siquiera la mitad de la calidad de persona que fuiste tú, no habrá manera de llenar el gran vacío que nos dejas, un hombre siempre congruente, que hacía lo que decía, que hablaba de frente, muy franco, transparente, lo recordaremos con mucha alegría, en cada una de sus vivencias, de cómo fue, quien formó su propio camino”.

Su hijo Armando lo recordó como un gran padre, hijo, hermano, abuelo, padrino, amigo, ingeniero, ganadero, fue todo; lo dio todo sin recibir nada a cambio, un hombre cuyo legado perdurará en nuestros corazones, y quien deseaba ser recordado con bombo y platillo.

Tuvo una lucha constante contra el cáncer de próstata, pero nunca se rajó, siempre luchando hasta el último momento, se fue en paz, no sufrió en el último respiró que dio y el espíritu guerrero que le caracterizó es un legado que deja a los hijos, expresó.