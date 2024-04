Habrá marcha para visibilizar el autismo en Saltillo... ¿pero qué más se necesita?

Cada 2 de abril se conmemora el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, una fecha establecida en 2007 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el fin de visibilizar y fomentar el apoyo para las personas que viven con el espectro autista.

Dentro del marco de esta conmemoración, también cada año se realizan caminatas para poner el ojo público sobre las personas que viven con autismo, así como eliminar el estigma y los tabúes que existen alrededor del tema.

Karen Salazar, miembro de la organización Familias Unidas por el Autismo en México, informó que será el domingo 14 de abril cuando se realice la 6° caminata por la concientización del espectro autista en Saltillo, misma que iniciará del Periférico Luis Echeverría y el bulevar Venustiano Carranza a las 09:00 horas.

También, dio a conocer que los próximos sábados 13, 20 y 27 de abril se impartirán 4 conferencias relacionadas con el Trastorno del Espectro Autista en el centro de atención ubicado en la calle Zaragoza 537, en la zona centro de Saltillo, misma actividad que tendrá costo de recuperación de 50 pesos.

“Queremos compartir con la sociedad este tema de mucha relevancia, es muy importante tanto para las familias que vivimos un proceso, como para quienes brindan apoyo a sus familiares o a sus alumnos. En esta ocasión presentaremos conferencias sobre la detección temprana, los perfiles sensoriales, la importancia de la terapia ocupacional, la sexualidad, la alimentación y otros temas relacionados con esto”, explicó.

EL AUTISMO NO ES UNA ENFERMEDAD

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es una condición neurobiológica que afecta a la configuración del sistema nervioso y al funcionamiento cerebral. Acompaña a la persona a lo largo de su vida y afecta, fundamentalmente, dos áreas del funcionamiento personal: la comunicación e interacción social, y la flexibilidad del comportamiento y del pensamiento.

No lleva asociado ningún rasgo físico y diferenciador. Solo se manifiesta a nivel de las competencias cognitivas de la persona y del comportamiento.

De acuerdo con la asociación Familias Unidas por el Autismo en México, no hay dos personas con TEA iguales: todas tienen sus propios intereses, capacidades y necesidades, aunque compartan un mismo diagnóstico.

Las familias son el apoyo principal de las personas en el espectro autista, pero esta condición no solo impacta en ellas, sino en todos quienes las rodean, de ahí la importancia de visibilizar la siguiente estadística: una de cada 100 personas puede tener TEA.

Sin embargo, en Saltillo la estadística va en aumento, pues hasta antes del año 2020 se atendían apenas 120 familias del espectro autista y ahora, en 2024 la cifra se colocó en 430 familias que se han sumado a la red de apoyo.

COMPRENDIENDO EL TEA

Las características que definen al Trastorno del Espectro Autista no se traducen únicamente en dificultades, sino que también se asocian a una serie de capacidades, tales como meticulosidad, curiosidad por temas específicos, conocimiento especializado sobre temas de interés, sinceridad, honestidad, respeto y cumplimiento de reglas, tendencia a la lógica y la capacidad para escuchar sin prejuicios.

”Las personas con TEA pueden tener dificultades para responder de manera flexible a las demandas en los diferentes contextos sociales, pero por eso necesitamos seguir visibilizando esta condición para lograr una verdadera inclusión, educación, y que se respeten sus derechos humanos”, concluyó Karen Salazar.

SÍNTOMAS Y DIAGNÓSTICO

Problemas en el lenguaje verbal y no verbal. Pueden no desarrollar su capacidad de expresarse por medio del lenguaje; repiten lo que les dicen (ecolalia), o hablan en tercera persona.

Las personas con alguna de estas condiciones suelen aislarse, pueden hacer nulo o poco contacto visual. No sonríen, y no se comunican con gesticulaciones. Pueden no responder a su nombre.

Su cuerpo puede presentar conductas como: se miran las manos, aletean, giran en su eje, corren de lado a lado, andan de puntas, se mecen. Acomodan las cosas en hilera o las apilan.

SEÑALES DE ALERTA

>El menor no balbucea a los 12 meses.

>No dice ninguna palabra a los 16 meses.

>No dice frases espontáneas de 2 palabras a los 24 meses.

>Pierde lenguaje o habilidades sociales en los primeros años de vida.

>No responde a su nombre.

>No responde a estímulos sociales.