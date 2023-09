Hallan muerto en cisterna a matamorense desaparecido el pasado sábado

MATAMOROS, COAH.- Un matamorense que desapareció el sábado, fue hallado sin vida en una cisterna que no tenía tapa, en el lugar conocido como Las Ladrilleras.

El fallecido se llamó Ben-Hur Ortega Álvarez, tenía 50 años y vivía en este municipio.

TE PUEDE INTERESAR: Por falta de precaución, conductor provoca accidente en zona industrial de Ramos Arizpe

Fue ya la tarde del martes cuando las autoridades recibieron el aviso del hallazgo de un cuerpo humano dentro de una cisterna en Las Ladrilleras.

Elementos policiacos confirmaron el reporte, por lo que acudieron los bomberos para rescatar el cuerpo, a la espera de que acudiera el personal de la Fiscalía Estatal a tomar conocimiento de los hechos.

A la vista no se le apreciaron huellas de violencia, por lo que es probable que haya perecido ahogado.

No se descarta que el hoy occiso haya caído al no darse cuenta que la cisterna no tenía tapa.

Los elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) dispusieron el traslado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia.