¿Hambre? Estos son los mejores burritos de Saltillo, de acuerdo con nuestros seguidores en Facebook

Pero, ¿te has preguntado cuáles son los mejores burritos de Saltillo ?

Luego, Édgar Medrano llegría para defender los Burritos Toby , de los cuales dijo son “ los mejores burritos”, aunque “actualmente han bajado la calidad, ya no saben igual que antes, pero siguen estando ricos como quiera”.

Claudia Ramírez Servín, por su parte, dijo que desde 1990, saliendo de la disco, “la parada obligatoria eran los burritos Toby, deliciosos. Me encantan los de deshebrada”.

Otro de los comentarios fue el de Sara Carrillo Galindo, quien dijo que los burritos “de La Cocinita son los más deliciosos!!! No tienen comparación”, opinión que fue compartida por Juany Lara, quien dijo que los de “La Cocinita sin duda son los más ricos, yo voy desde Ramos Arizpe solo por esos burritos”.

Karla Guadarrama, por su parte, recordó los burritos de “chicharrón con cátsup de la gloriosa Facultad de Ciencias de la Comunicación UAdeC”, y Brenda Jiménez nos dio su combinación favorita: “los de Cristo Vive con carnita al pastor, quesito y nopalitos”, y hasta una foto de tal manjar nos compartió.

Un comentario que causó hilaridad entre nuestros seguidores fue el de Jorge Cortés Banda: “Los de Cristo Vive, siempre aparecen cuando andas bien erizo de feria y con un chin.. de hambre, excelente servicio”.

Luego, María Beatriz Quiroz de plano dijo que el “que no conoce Cristo Vive y los burritos no conoce Saltillo”, al igual que César Torres, quien apuntó que los mejores son“los de Cristo Vive, pues tienen buen precio, higiénicamente preparados, el guiso se prepara día a día es decir NO son llenados con guiso recalentado, la salsa está picosa en realidad, tienen exelente sazón y específicamente llenas con madre con su porción de 3, ni te falta ni te sobra”.

Otros lugares que se mencionaron fueron los “burritos del Gordo Tony en Valle Universidad (Av Universidad y Vito Alessio Robles) sin duda deliciosos y su salsa verde la mejor”, según Axel Chew.

De igual forma Alex Obregón también nos dejó un comentario. Él opina que los de tacos San Juan en la Saltillo 2000; los de la Alameda, los de la Normal Básica, los Toby y los de Guacamole de Soriana Coss.