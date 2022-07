Hasta $500 mil deben mamás en el Materno Infantil de Saltillo

Por lo menos cuatro bebés que eran atendidos en el Hospital Materno-Infantil de Saltillo ya han sido dados de alta y entregados a sus mamás.

Aunque los médicos les habían exigido pagos desde 100 mil y hasta 400 mil pesos por la estancia de los bebés en el área de cuneros, las mamás pudieron sacar a sus bebés con pagos mínimos de entre 800 y mil pesos.

“Yo sí estaba muy preocupada porque no tengo dinero, soy de San Pedro y de allá me mandaron para acá para Saltillo, nos venimos sin nada, ya teníamos un mes aquí en el hospital, pero gracias a Dios que ya me entregaron a mi niño y ya nos vamos. Querían que les diera medio millón de pesos, pero fue imposible, les hice la llorona y les di nomás mil pesos”, comenta Daniela, en entrevista para VANGUARDIA.

Otro caso es el de Isela que tenía poco más de quince días en el campamento del Materno-Infantil a la espera de que le entregaran a su bebé; ella permaneció en el sitio sin tomar alimentos, con una cesárea y salpingoclasia de once días.

Adriana es otra de las mamás que se encuentra acampando afuera del nosocomio. Ella tiene una cuenta de 500 mil pesos acumulada, el problema es que el menor es prematuro, de seis meses, y todavía le falta un mes más para que lo den de alta.

De acuerdo con los señalamientos de las madres, los médicos y enfermeras de esa clínica les han comentado que el Materno-Infantil no es un hospital público si no, privado.

“Una de las enfermeras nos dijo de muy mal modo que ya está harta de decirle a todo Coahuila que este hospital no es público, que cuesta y que tienen que pagar. Yo no sé por qué si se supone que es del Insabi pero ya hasta nos dicen que el Insabi no funciona aquí, no entendemos qué es lo que pasa”, manifiesta Isela.

Si usted quiere ayudar a las mujeres y familias que permanecen a las afueras del Hospital Materno-Infantil, puede comunicarse al Whatsapp 844 142 96 01.