Hasta con transferencia bancaria, policías de Torreón piden ‘moche’

TORREÓN, COAHUILA.- Recientemente, un medio local reveló que un trailero acusó a elementos de la policía municipal de Torreón de extorsionar a conductores en un retén ubicado en la entrada del municipio por el periférico.

El trailero afirmó que los policías le exigieron dinero a cambio de no acusarlo por supuesto transporte de drogas.

Tras esta denuncia, dos personas más compartieron sus experiencias de extorsión por parte de los mismos elementos en el mismo retén... pero ahora exponen que hasta por medio de transferencia bancaria fue aceptado el “moche” por parte de los oficiales.

1500 EN EFECTIVO Y 3 MIL... EN TRANSFERENCIA

En el primer caso, un hombre llamado Pedro, originario de Toluca, fue extorsionado con 1,500 pesos en efectivo y 3,000 más a través de una transferencia bancaria a una cuenta de Santander.

Los policías lo amenazaron con llevarlo a prisión por delitos relacionados con narcotráfico y finalmente lo liberaron después de recibir el pago: “Me dijeron que consiguiera de perdido de ocho a diez mil pesos porque no la iba a librar, entonces le hablé a mi yerno para que me ayudara a hacer la transferencia y al final, con cuatro mil pesos me soltaron”.

En el segundo caso, un conductor de un vehículo particular llamado Santiago también fue extorsionado en el mismo retén.

A los conductores particulares les exigieron hasta 500 pesos por presuntas faltas administrativas.

Santiago denunció que estos retenes, aparentemente establecidos para revisar el transporte de drogas, en realidad se utilizan para extorsionar a las personas.

Además, señaló que el gobierno municipal de Torreón no ha tomado medidas para abordar esta situación y sugirió que podría haber corrupción dentro de la corporación policiaca local.

(Con información de El Siglo de Torreón)