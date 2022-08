CIUDAD ACUÑA, COAH.- Antes de cruzar de manera ilegal hacia Estados Unidos hay que pensarlo dos o tres veces, ya que la cifra de muertes, tanto en el Río Bravo como en terrenos tan difíciles, ha aumentado, advirtió el cónsul de México en Del Rio, Texas, Paloma Villaseñor.

La diplomática lamento que el número de compatriotas fallecidos durante su intento por alcanzar el “sueño americano” vaya en aumento; algunos fallecidos ahogados en el Río Bravo y muchos más por las condiciones del territorio tan inhóspito, sobre todo por las condiciones climática donde prevalecen temperaturas que rebasan los 45 grados Celsius.

“Son meses en donde nuestros compatriotas fallecen en el intento de cruce; fallecen ya sea en el Río Bravo, que, aunque lleva poca agua porque no ha llovido, es muy traicionero con sus corrientes internas, y otros en el suelo, que es muy inhóspito, no plano, con barrancas, piedras y hoyos que además no se ven en la noche”, subrayó.

Añadió que muchas de las personas son encontradas con vida en este tipo de terreno, pero con sus piernas o brazos rotos y a esto hay que sumarle las condiciones del clima que, ahora son severas con temperaturas calcinantes además de la presencia de animales muy peligrosos, como serpientes o jabalíes.

“Un llamado entonces para que lo piensen dos o más veces porque desgraciadamente es en estos tiempos de calor es cuando más fallecidos encontramos; connacionales mexicanos que luego de acompañar a sus familiares apoyamos para que sean trasladados a sus lugares de origen para su cristiana sepultura”, apuntó.

En lo que va del año y hasta el mes de junio 52 migrantes han perdido la vida intentado pasar entre la corriente por la frontera de Coahuila; la mayoría sin identificar.