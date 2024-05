Hay que poner orden en Arteaga; somos el pulmón de la región: Alejandro Villarreal, candidato del Verde

-¿Qué provocó este crecimiento desmedido?

“Hay muchos intereses en Arteaga. Todos quieren hacer nuevos desarrollos habitacionales en la sierra. Está comprando mucha gente de Nuevo León. La realidad es que tenemos que proteger la cuenca, allá del Diamante, porque es donde se capta el agua.

“Hay desarrollos mal planeados. Por ejemplo, los construidos junto al arroyo de La Boca. Ese arroyo, con el huracán Gilberto (1988) agarró mucha fuerza, y para construirlos se rellenaron varias partes. Tienen problemas, un ‘gilbertazo’ y...”.

-¿Cómo están obteniendo los permisos para construir estos desarrollos?

“No existe Consejo de Desarrollo Urbano. En Arteaga las decisiones las toman los Durán”.

-¿Qué han hecho los Durán entonces al frente del Municipio?

“¿No pues qué? Por ahí un semáforo en alguna colonia. Ellos saben que con seis mil votos ganan. Se dedican a repartir despensas, buscan controlar a la gente de esa forma, pero ya las personas no son tan fáciles, ya una despensa no alcanza para garantizar el voto. Los arteaguenses ya queremos un cambio, urge un cambio”.

-Arteaga está creciendo además industrialmente, ¿hay agua para esa actividad?

“Ahorita no hay agua para eso. Tenemos 120 litros por segundo en todo el casco. La acequia, como lo hemos dicho, no es permanente, de repente se seca, ya van dos o tres veces en las últimas décadas. Yo me acuerdo de 1997, que se secó completamente todo”.