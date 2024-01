Hay sobrepoblación en guarderías en Saltillo, ¡hasta en particulares!

La demanda de lugares en guarderías en Saltillo ha generado listas de espera que afectan a más de 100 niños y niñas con más de 4 meses de edad, tanto en establecimientos privados como en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

De acuerdo con Aracely Coss, madre primeriza, en el Seguro Social le han indicado que su bebé tiene que quedarse en lista de espera de hasta seis meses para poder ser admitido, ya que todas las guarderías se encuentran con la totalidad de su capacidad.

Por eso se dio a la tarea de buscar algún lugar en guarderías particulares en las que además de pagar el servicio de estancia, debe saldar la inscripción, de acuerdo a los planes de pago de cada una.

“Afortunadamente pude encontrar un lugar, que ya era el último disponible para lactantes, en una guardería al sur de la ciudad. Yo le solicitaba al IMSS que me pusiera en una guardería cercana a mi trabajo o a mi domicilio para no batallar en recoger a mi bebé, pero me dijeron que no hay cupo, que tengo que esperar por lo menos seis meses para que se desocupe un lugar en una estancia”, comentó la madre de familia.

Ahí, en la estancia infantil “Kidz Club” reciben a niños y niñas a partir de los siete meses de edad y de acuerdo con personal administrativo que atendió una llamada telefónica, los lugares disponibles y precios vigentes se anuncian a través de su página en Facebook.

“Contamos con todos los permisos vigentes, planes de pago, proporcionamos un programa de estimulación temprana para el aprendizaje, un plan de alimentación y nuestro programa está incorporado a la Secretaría de Educación”, mencionó una voz al teléfono.

También explicó que trabajan con grupos pequeños de no más de 10 niños y niñas debido a que se quiere ofrecer una atención personalizada, es por ello que la estancia se encuentra con cupo limitado en este inicio de año.

Otra guardería, el Instituto Frato, con ubicación en la colonia Topo Chico, también ocupó todos sus lugares. Ivonne Rincón, quien atendió el teléfono, explicó que hasta el momento cuentan con una inscripción de 118, niños mientras que el cupo es de 116.

“Nos encontramos al 110 por ciento en cuanto a solicitudes de ingreso, hay muchas mamis que buscan el servicio, pero estamos limitados”, mencionó.

Explicó que en otra lista de espera hay cerca de 30 infantes, los cuales en ocasiones llegan a tardar hasta 6 meses en incorporarse, ya que depende de las edades.

Además indicó que las guarderías cuentan con diferentes salas, las cuales cada una son especiales referente a la edad y necesidad de los infantes; algunas presentan una mayor demanda que la otra.

“Dependiendo de las salas es el tiempo que tardan; por ejemplo, en las edades de 7 meses a un año con un mes, duran hasta 6 meses en espera; en menores de 43 días ingresan de forma inmediata y de un año y medio en adelante duran alrededor de 2 meses para poder ingresar”, explicó.

Recomendó a las madres de familia acercarse al Seguro Social donde se ofrecen lugares en espacios disponibles en las guarderías de preferencia de las familias.

VANGUARDIA consultó al IMSS sobre los cupos disponibles en guarderías, quedando al pendiente de esta información.