HGZ No. 2 lidera en donación de órganos y devuelve esperanza a más de 200 personas

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Coahuila
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    HGZ No. 2 lidera en donación de órganos y devuelve esperanza a más de 200 personas
    Especialistas del IMSS reiteraron que la donación de órganos es un proceso transparente, regulado por la ley y basado únicamente en criterios médicos. CORTESÍA

Ocho procuraciones realizadas durante 2026 colocan al hospital como referente estatal gracias al altruismo familiar y al trabajo médico

El Hospital General de Zona (HGZ) No. 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Saltillo se consolidó como la unidad médica con mayor número de procuraciones de órganos y tejidos en Coahuila durante 2026, al concretar ocho procesos de donación que han permitido transformar la vida de más de 200 personas.

Detrás de cada procedimiento existe una decisión profundamente humana: la de familias que, en medio del dolor por la pérdida de un ser querido con muerte encefálica, optan por donar sus órganos para ofrecer una nueva oportunidad de vida a otros pacientes.

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Gracias a ese acto de generosidad y al trabajo coordinado del personal médico, de enfermería, Trabajo Social y áreas administrativas, el hospital ha logrado posicionarse como referente estatal en materia de procuración de órganos.

El coordinador hospitalario de Donación de Órganos, doctor José Antonio Flores Guzmán, informó que los órganos y tejidos que con mayor frecuencia se procuran son: corazón, riñones, hígado, córneas y tendones, los cuales representan una esperanza para cientos de personas que permanecen en lista de espera.

Subrayó que, además del esfuerzo clínico y logístico que implica cada procedimiento, uno de los principales retos continúa siendo vencer los mitos, temores y barreras culturales que aún persisten alrededor de la donación de órganos.

En ese sentido, destacó que la labor permanente del equipo de coordinación ha sido fundamental para sensibilizar a las familias sobre la trascendencia de este acto altruista y acompañarlas durante todo el proceso.

$!Autoridades médicas exhortaron a la población a expresar en vida su voluntad de donar órganos y compartir esa decisión con sus seres queridos.
Autoridades médicas exhortaron a la población a expresar en vida su voluntad de donar órganos y compartir esa decisión con sus seres queridos. CORTESÍA

Flores Guzmán recordó que en México la donación y el trasplante de órganos se realizan bajo estrictos criterios médicos y legales, supervisados por el Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra), mediante un sistema transparente en el que la asignación de órganos depende exclusivamente de la compatibilidad entre donante y receptor, sin considerar condiciones económicas o sociales.

Asimismo, enfatizó que en cualquier unidad hospitalaria la prioridad absoluta del personal de salud siempre será preservar la vida del paciente, por lo que llamó a desterrar las creencias erróneas que aún generan desconfianza entre la población.

Finalmente, invitó a quienes deseen convertirse en donadores voluntarios a expresar esa decisión mediante la tarjeta de donador o el registro oficial del Cenatra, pero, sobre todo, a conversar el tema con sus familiares, ya que ellos serán quienes tomen la decisión definitiva en caso de que llegue el momento.

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