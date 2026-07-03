Desplegarán en Coahuila operativo de seguridad por festejos de la Selección Mexicana

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    Desplegarán en Coahuila operativo de seguridad por festejos de la Selección Mexicana
    El Gobierno del Estado informó que mantendrá los FanFest y reforzará la coordinación con los municipios para garantizar celebraciones seguras durante el partido de la selección mexicana. CORTESÍA

El Estado coordinará operativos con los municipios y mantendrá los FanFest rumbo al encuentro frente a Inglaterra

El avance de la Selección Mexicana a octavos de final de la Copa del Mundo activará operativos preventivos en Coahuila. El gobernador Manolo Jiménez Salinas informó que se reforzará la vigilancia en los puntos donde se concentren aficionados para celebrar el encuentro.

El mandatario explicó que las corporaciones estatales trabajarán de manera coordinada con las policías municipales para preservar el orden y proteger a quienes participen en los festejos. ”En la parte de seguridad nos vamos a coordinar para que los festejos se den en un marco de orden”, señaló.

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Confirmó que los FanFest organizados por el Gobierno del Estado continuarán operando en coordinación con los municipios para que las familias puedan seguir disfrutando de los partidos en espacios públicos. ”Nosotros le entramos a algunos FanFest que organizamos como Estado y también con los alcaldes”, recordó.

Además, dijo confiar en que México obtendrá un resultado favorable frente a Inglaterra y destacó la respuesta que ha tenido la afición coahuilense durante el Mundial. ”La verdad es que ha sido impresionante el Mundial. Yo creo que ha superado expectativas”, comentó.

Consideró que el torneo ha fortalecido el ánimo de la población y ha generado un ambiente de unidad entre las familias mexicanas. ”Ha sido algo muy bonito porque ha unificado al país. Tenía mucho tiempo que no veía a la Selección jugando así, con una sincronía total”, concluyó.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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