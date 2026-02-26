¿Cómo ser donador de órganos en Coahuila? 300 personas han recibido trasplantes desde 2020

El doctor Néstor Escareño Montiel, cirujano de trasplantes y jefe de la unidad de trasplante de la UMAE No. 71 de Torreón, explicó que esa unidad atiende a pacientes de Coahuila, Chihuahua, Durango y Zacatecas y es la única con certificación para trasplantes en la región.

En el estado de Coahuila, hay dos hospitales con licencias para procuración de órganos por parte del IMSS. Uno es el Hospital General de Zona No. 2, en Saltillo, y el otro es la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71 de Torreón. Sin embargo, para trasplantes únicamente la UMAE 71 cuenta con licencia y certificación para realizar estos procedimientos.

Con motivo del Día Mundial del Trasplante de Órganos y Tejidos, este 27 de febrero, especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila destacaron la importancia de la donación y compartieron estadísticas que muestran tanto el avance como los retos de este procedimiento que salva vidas.

Escareño detalló que en 2025 se realizaron alrededor de 100 trasplantes de donante vivo y 40 de donante cadavérico en el ámbito renal, sumando 140 trasplantes en total en esa área. En médula ósea se contabilizan cerca de 20 a 25 procedimientos anuales, entre adultos y pediátricos.

En 2025, se contabilizaron alrededor de 40 donaciones cadavéricas y el especialista estima que en 2026 podría superarse esa cifra, aunque siguen trabajando para incrementar el número de donaciones de este tipo. Además, el hospital participa en procuraciones de órganos a nivel nacional, viajando incluso a lugares como Tijuana o Tabasco para traer órganos viables para trasplante.

En esa unidad se realizan principalmente trasplantes renales, de médula ósea, de córnea y otros tejidos.

Entre 2020 y 2025, el IMSS en Coahuila ha logrado beneficiar a alrededor de 300 pacientes mediante trasplantes renales realizados a partir de nefrectomías por vía laparoscópica, una técnica mínimamente invasiva utilizada para la obtención del riñón del donador. Este procedimiento ha permitido reducir el dolor postoperatorio, disminuir el riesgo de hernias y acelerar la recuperación de quienes donan, quienes en promedio pueden reintegrarse a su vida laboral y social en aproximadamente 14 días, lo que ha fortalecido la confianza en la donación en vida y mejorado los resultados clínicos del programa de trasplantes.

UNA LISTA DE ESPERA QUE SIGUE CRECIENDO

El Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA) reporta que hay más de 19 mil pacientes en lista de espera para un trasplante en todo el país, siendo los riñones los órganos con mayor demanda, seguidos de córneas y otros tejidos u órganos.

En Coahuila, aunque los hospitales del IMSS atienden a pacientes de varios estados, la lista de espera sigue siendo alta, y Escareño admitió que “día con día vemos cómo esta lista va aumentando”, especialmente por enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes, que llevan a falla orgánica terminal.

¿CÓMO SE REALIZA LA DONACIÓN EN MÉXICO?

La donación y el trasplante de órganos y tejidos en México está regulada por leyes y protocolos que buscan garantizar que estos sean tratados con los más altos estándares éticos y médicos.

Según el portal oficial del CENATRA, en México se puede ser donador de dos formas principales:

1. Donación en vida:Una persona mayor de edad (entre 18 y 65 años) puede donar riñones, una parte del hígado o médula ósea si cumple con criterios de compatibilidad y tras evaluación médica; generalmente, estos trasplantes se realizan entre familiares compatibles.

2. Donación después de la muerte:Si una persona sufre muerte encefálica, sus órganos y tejidos pueden ser donados siempre que sean viables y con la autorización familiar, ya que este paso es clave para que el proceso pueda avanzar.

CÓMO REGISTRARSE COMO DONADOR

Para manifestar la voluntad de donar, el CENATRA ofrece un registro nacional en el que cualquier persona puede expresar su decisión de ser donador voluntario en vida o después de la muerte. Este registro se puede hacer a través de la página oficial del CENATRA, donde también se puede obtener una tarjeta de donador voluntario que ayuda a dejar por escrito esta voluntad. Además, es importante comunicar la decisión a la familia.

EL RETO DE SENSIBILIZAR A LA POBLACIÓN

El doctor Escareño resaltó que uno de los principales retos sigue siendo la sensibilización de la sociedad y de las familias, para que entiendan qué es la donación y por qué hablar de ello en vida facilita los procesos cuando se presentan situaciones de muerte encefálica.

“Es muy importante (...) si por desgracia tienen una muerte encefálica, pueden donar sus órganos y salvar vidas. Vivir a través de otras personas”, explicó el especialista, subrayando que cuando la familia ya conoce la voluntad del posible donante “el proceso se da mucho mejor”.