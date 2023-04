Hiking sin salir de Saltillo; todavía quedan vacaciones para ir a San Lorenzo con fechas abiertas para acampar

El último fin de semana de las vacaciones de Semana Santa todavía se puede aprovechar para dirigirse a la montaña y convivir con la naturaleza en familia o para una ruta introspectiva sin salir de Saltillo, visitando San Lorenzo.

Si quieres subir cerros desde temprano, las reservaciones en el Cañón de San Lorenzo se encuentran abiertas de lunes a viernes desde las 9:00 hasta las 17:00 horas, pero los sábados empiezan desde las 7:00 y terminan hasta las 19:00 horas.

TE PUEDE INTERESAR: ¿El SAT te devuelve dinero? Cómo deducir las aportaciones voluntarias al ahorro para el retiro

El acceso al cañón es con previo registro a grupos menores de 10 personas y con 6 grupos diarios para acampar 1 noche (de jueves a sábado).

Para agendar una visita, se debe ingresar al sitio web de sanlorenzo.org.mx en el apartado de reservaciones. Aunque no cobran por entrar, se recomienda hacer una aportación voluntaria para seguir con la conservación del área natural.

Si es tu primera visita, ofrecen recorridos guiados para grupos que se deben solicitar con al menos 10 días de anticipación para coordinarlo con los guardaparques.

Para quedarse a acampar, se muestran las fechas disponibles en el sitio web, y hasta el momento de publicación de este artículo, las fechas del jueves 13, viernes 14 y sábado 15 de abril, están disponibles.

El formulario está disponible para llenar en el apartado de acampar, y los términos incluyen: ir acompañado en caso de ser menor de edad, no encender fuego de ningún tipo, no extraer flora y fauna, no ingresar con bebidas alcohólicas, no tirar basura y caminar solo por veredas autorizadas.