Imprudente conductor arriesga a su familia: se le atraviesa al tren, al poniente de Saltillo

La niña y su madre fueron atendidas por el personal de la Secretaría de Salud y trasladadas a un hospital privado al norte de Saltillo, mientras que el conductor fue llevado a la Clínica No. 1 del IMSS.

Una testigo en el lugar declaró: “Es que no ma... aunque el tren no pite, si estás en un cruce te das cuenta de que viene y frenas, si esa cosa ha venido más recio no los arrastra, los destroza”.

Las autoridades de Tránsito de la Policía Municipal de Saltillo tomaron control de la situación y levantaron los informes correspondientes en el lugar de los hechos. El vehículo tuvo que ser retirado del lugar con la ayuda de una grúa.