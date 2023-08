Ingresan 900 mdp al día en cuotas a casetas de los Chorros, asegura alcalde de Arteaga

En la Carretera 57, entre las casetas de Puerto México y Carbonera, a diario circulan un promedio de 18 mil vehículos, que en cuotas de peaje acumulan alrededor de 900 millones de pesos diarios, y parte del recurso debería aplicarse en una reingeniería vial para eliminar curvas y reducir riesgos de accidentes, de muertos y heridos en cada percance que ocurre.

Rectificar las curvas y otras obras viales, implicaría una inversión cercana a los mil 350 millones de pesos, lo que incluye un túnel de 520 metros de longitud para eliminar las curvas en los kilómetros 232 y 233, y así reducir el 70% de los riesgos de accidentes, informó el alcalde Ramiro Durán Flores.

“Está concesionada, hay un peaje de 18 mil vehículos que transitan diariamente de la caseta Puerto México a la caseta de Carbonera; con un promedio de 50 pesos por vehículo, ellos suman 900 millones de pesos diarios en la recaudación”.

“Es suficiente como para que se pueda proyectar mejoras, ese trayecto de Los Chorros tiene muchas deficiencias menores que pudieran remediarse, como son los baches, la falta de mantenimiento. Hemos hablado con el encargado de Capufe y muy amablemente nos ha atendido y dicho las facultades que tienen, pero a fin de cuentas de donde debe salir el recurso es de Banobras porque así están las reglas de operación”.

Caminos y Puentes Federales informó al Ayuntamiento que ya están listas las liberaciones y permisos del Estado, las indemnizaciones están listas y solo falta el proyecto por parte Banobras, con un monto de mil 350 mdp.

Refirió que los accidentes son frecuentes y la carretera es cerrada por 3 o 4 horas, en promedio, y eso tiene una afectación en la industria de la Región Sureste, pues a diario mil 200 personas bajan de los ejidos de la sierra para acudir a laborar en empresas de Arteaga, Saltillo y Ramos Arizpe.

Las empresas, indicó, ya no quieren emplear a gente de los ejidos, no quieren poner el transporte de personal, porque les representa gastos millonarios al día, por no contar con el personal a tiempo.

También falta señalética y nomenclatura luminosa que advierta la peligrosidad de la carretera especialmente en los kilómetros 225 y 232; se requieren boyas y reductores de velocidad, así como videovigilancia para aplicar las fotomultas, planteó el alcalde.

“De nueva cuenta, tuvimos un accidente; de nueva cuenta, al igual que ayer, fue en el kilómetro 232, de sur a norte, donde mayor parte pasan los accidentes ahí en Los Chorros. Nos informó Protección Civil y la Policía Municipal de Arteaga, que son los primeros respondientes siempre, que llegaron a auxiliar al conductor del tracto-camión que venía cargado con limones, venía del sur del país”.

“Sabemos de la dificultad de circular por esta arteria. Nosotros seguimos igual con la unidad de la Policía Municipal en el kilómetro 225 de sur a norte, para poder alertar a los transportistas de que es un tramo peligroso, que deben bajar la velocidad, sin embargo, son personas que a lo mejor desconocen la peligrosidad de esta vía, las curvas, el mal declive que tienen en el kilómetro 232”.

Aclaró que vigilar la Carretera 57 no es competencia municipal, corresponde a la Federación y dentro del Cabildo se propone que el Gobierno Federal concesione al municipio esta parte de la carretera. A final de cuentas, Protección Civil y Bomberos y la Policía Municipal son los primeros respondientes en caso de accidente, sin recibir pago alguno.

En cada servicio, “que son de vez en diario”, el Ayuntamiento invierte de 70 mil a 100 mil pesos, en gastos de combustibles, uso de retardantes del fuego, pago de nómina, alimentación e hidratación del personal, entre otros gastos. La unidad policial asignada a Los Chorros debería estar dando seguridad en colonias o ejidos.

La reingeniería de la carretera en el tramo de Los Chorros ya ha sido planteada a la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, a Caminos y Puentes Federales.