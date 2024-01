Inicia movimiento de tierra empresa china que construiría planta y departamentos en Derramadero

Aún no presenta el proyecto de complejo habitacional al Municipio de Saltillo

La empresa de capital chino, Paramount News Materials, especialistas en componentes de aluminio para la industria automotriz y telefónica, inició los trabajos para la instalación de planta en Derramadero, y a la vez un complejo de edificios habitacionales para más de mil personas, con lo cual innovarían en este concepto en la región sureste de Coahuila.

De acuerdo con la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Saltillo, la empresa tiene permiso para hacer movimiento de tierra en su predio de 78 hectáreas adquirido en Derramadero.

Sin embargo, hasta ahora no ha presentado ninguna solicitud de construcción, por lo cual no hay datos sobre las naves industriales para la fabricación de piezas automotrices, así como tampoco del complejo habitacional, sobre su distribución por medio de departamentos o vivienda vertical, pero que tenga un concepto de distrito al contar con negocios, amenidades y todo lo necesario para que las personas no tengan que trasladarse grandes distancias.

En agosto de 2023, la empresa anunció, junto con la administración estatal y el municipio de Saltillo, que construirían su primera planta con una inversión de mil 200 millones de dólares para dar empleo a mil 225 personas, a quienes una vez seleccionados, se les capacitará en China.

Durante este anunció, los directivos de Paramount New Materials también se entrevistaron con autoridades y manifestaron su intención de construir un complejo habitacional de edificios para mil personas con amenidades como gimnasio, canchas deportivas, casa club y otros atractivos.

Hasta el momento lo único que está haciendo la empresa es hacer movimiento de tierra, para lo cual hizo una solicitud ante el Ayuntamiento, sin embargo, no se conocen detalles de la obra que se realizará en la primera etapa porque eso se manifiesta en el permiso de construcción, y eso aún no llega a las oficinas municipales.

“Es una empresa instalada en Shangdon, China, y su giro es todo lo relacionado con el aluminio. Son 200 millones de dólares lo que invierte en Coahuila. Alrededor de esta empresa se proyecta que se instalen otras 10 empresas más en el mismo Derramadero”, dijo en su momento Mario Mata Quintero, director de Fomento Económico del municipio de Saltillo.

“Ellos producen el 70 por ciento de un iPhone. Además de ser proveedor de Tesla, se insertarán como proveedores de los autos eléctricos que se fabricarán en la región”, explicó el Director de Fomento Económico.

Y TENDRÁN ESTÍMULOS EN PAGO DE IMPUESTOS.

La empresa china, Paramount News Materials y su filial en México, Paramount Visión SA de CV, también tiene autorizado desde el año pasado porque les fueron condonados el 100 por ciento del impuesto predial y el Impuesto Sobre la Adquisición de Inmuebles (ISAI), además de la licencia de construcción.

El Cabildo de Saltillo aprobó una propuesta del alcalde, José María Fraustro Siller, para exentar del pago del 100 por ciento del impuesto predial, del 100 por ciento del ISAI, y del 100 por ciento del costo de licencia de construcción y/o ampliación a la compañía Paramount Visión SA de CV, nombre comercial de la empresa que llegará a la zona industrial de Derramadero, al sur de la ciudad.

Los descuentos o estímulos fiscales aprobados por el Cabildo de Saltillo aplicarán de mes de septiembre de 2023 al 31 de diciembre de 2024, de acuerdo con el acta aprobada por los regidores, síndicos y el alcalde.

El Código Financiero para los Municipios de Coahuila, en su artículo 383, establece que únicamente los alcaldes de los 38 ayuntamientos del estado, son los únicos facultados para conceder estímulos fiscales, siempre y cuando tenga la autorización por mayoría de votos en el Cabildo.

La propuesta de Fraustro Siller en la sesión del pasado 13 de septiembre fue aprobada por unanimidad y la decisión está vigente para que la empresa china realice los trámites municipales de manera gratuita, tanto para la instalación de la nueva empresa que generará mil 225 nuevos empleos de personal especializado.