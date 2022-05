Inmortalizan a la boxeadora ‘La Cobrita’ Pérez con un mural en gimnasio de Saltillo

Y la noche se pintó de barrio en el gimnasio de box del Deportivo Morelos, colonia Amistad, en un chido homenaje a la boxeadora saltillense Mayela “La Cobrita” Pérez, con la develación de un perrón mural de su rostro realizado por el artista saltillense del graffiti Entek Kaizen Grew.

Serían más de las 08:00 cuando la banda, morritos, morritas, doñas, dones, ya sábanas, los fanáticos, admiradores de “La Cobra”, empezaron a caer.

El cotorreo fue organizado por “El Compi Panda”, Carlos Alejando Espinoza Domínguez, que de un tiempo para acá se ha dedicado en su página de feis, con más de un millón y medio de seguidores, a poner muy en alto el talento saltillense, el talento acá, del barrio.

Pa empezar el maestra Héctor Tamayo, sí, el mismísimo tejedor de “El Canelo” Álvarez; Entek, sí, ese que pintó un mural de “El Cochiloco” en Monterrey; DJ Mac, el hiphopero que compuso una rolita en honor a “La Cobra”, el “JD Changa”, legendario sonidero del legendario Estudio 85, el profe Óscar Soberón, catedrático de boxeadores y Medellín, el señor responsable del Deportivo Morelos y quien donó el espacio para el mural.

Ah, y “El Califas”, con su fornido perro de competencia.

Entraron todos por la puerta grande, acompañando al orgullo de la calle de Múzquiz, puntos circunvecinos y toda la metrópoli: Mayela Pérez, “La Cobrita”.

Al rato el gimnasio de convirtió en auditorio, la banda ensillada, otros parados, tomando fotos y video con sus celulares, y en la mesa larga de blanco mantel “La Cobrita”, que, por cierto, enseñó su Cinturón, Categoría Átomo, que la catapultó a la fama mundial en 2018.

Luego, luego empezaron los discursos, las palabras de bienvenida, al puro estilo estilero de “El Panda”, que ensalzó la figura de Mayela, una boxeadora con más de 20 años de trayectoria.

“El día que yo te mostré el mural se te salieron las lágrimas comadre, vi que te emocionó mucho...”, dijo “El Panda” y la “Cobrita sonrío”, con una sonrisa apenada.

Ya después las palabras de “La Cobrita”, que, siempre humilde, sencilla, agradeció el homenaje y prometió al barrio que habría “Cobrita”, para rato, que su jefito está un poco delicado de salud, pero que pronto se va a alivianar y ella va a volver a dar guerra en los cuadriláteros, como un auténtica cobra.

“Agradecida con todas estas personas que me han levantado la autoestima porque yo ahorita estoy en un receso en mi carrera y con el deseo y las ansias de volver y todas estas muestras de afecto me dan para adelante para volver con más ganas y que haya ‘Cobrita‘ para rato. A toda la gente que está aquí, que están interesados en el box, en mi carrera, agradecerles todo este tiempo que me han apoyado”.

Hasta que llegó el momento estelar de la noche, el de la develación del mural con su rostro, pintado por el artista saltillense del grafiti Entek y que permaneció tapado toda la ceremonia.

Tras el descubrimiento del mural estalló una salva de aplausos y “La Cobrita”, ya sabes, emocionada, que sí, que muchas gracias, que habría “Cobrita” para rato.

La sorpresa de la fiesta fue cuando DJ Mac subió al ring del gimnasio para cantar la rola que le compuso a Mayela, musicalizada, ya sábanas, por “JD Changa”, y entonces retumbó en el gimnasio una sentencia para todas aquellas morras boxeadoras que quieran medirse con “Mayela”: “Cuidado con La Cobra, cuidado con La Cobra”.

Al final las selfis, las fotografías del recuerdo...

Al fin y al cabo, como dijo ella, hay “Cobrita” para rato...