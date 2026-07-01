Instalarán pantalla gigante en la Alameda de Ramos Arizpe para el próximo partido de la Selección Mexicana

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino confirmó que el próximo domingo se habilitará una zona de transmisión masiva en la Alameda Municipal para que las familias disfruten de la gran final del torneo mundial de fútbol. “Estamos viendo ya que el domingo a las 17:00 horas en la Alameda Municipal vamos a poner una pantalla gigante y vamos a tener un montón de sorpresas, donde vamos a tener lluvia de balones”, anunció el presidente municipal.

El edil destacó que el evento contará con amenidades para los asistentes. “Vamos a tener eventos y concursos, donde vamos a tener rifas... va a haber comida, va a haber papitas, refrescos, va a haber de todo; vamos a tener una gran fiesta”, externó. En cuanto a la normativa de seguridad y prevención, la administración local evalúa las condiciones operativas. “Estamos viendo la posibilidad y platicándola bien con las autoridades; como siempre, va a estar cuidado y va a estar protegido por Seguridad Pública”, aseguró. Gutiérrez Merino precisó que se busca brindar un espacio óptimo y controlado para los aficionados: “Es un evento programado, no es un evento que salga de la ley; se va a hacer y ya bien hecho”.

El alcalde recordó el comportamiento de la ciudadanía en celebraciones previas del fin de semana, donde se congregaron miles de entusiastas. “Ayer, las personas que festejaron fueron más de 3,000 personas las que se reunieron ahí... todo con orden, no hubo ningún problema”, refirió.

No obstante, admitió que el ayuntamiento se encuentra evaluando detalladamente los reglamentos legales para evitar sanciones administrativas por la transmisión del partido del quinto juego. “Bueno, pues son temas legales que estamos revisando para no meternos en ningún problema. Apenas ayer en la noche supimos que vamos a jugar el quinto juego”, manifestó. “Vamos a revisar cuáles son los reglamentos o cuáles son las penalizaciones que hay, para ver qué podemos hacer y poder tener un día adecuado y que no perjudiquen al municipio con cuestiones legales”, puntualizó.

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