Tomás Gutiérrez Merino levanta la mano para la reelección en Ramos Arizpe

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    Tomás Gutiérrez Merino levanta la mano para la reelección en Ramos Arizpe
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El alcalde señaló que los resultados de encuestas recientes colocan a su administración entre las mejor evaluadas a nivel nacional, destacando avances en infraestructura y empleo

Al cumplir la mitad de su periodo constitucional y ubicarse entre los alcaldes mejor evaluados del país, Tomás Gutiérrez Merino admitió públicamente su interés por buscar la reelección en los próximos comicios municipales.

“Es un tema que no lo decido yo, la verdad. Yo, con todo gusto, uno de mis mayores logros o de mis mayores satisfacciones es poder ser alcalde de mi ciudad. Eso lo llevo en el corazón”, manifestó el munícipe.

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El edil enfatizó que la decisión final corresponderá a los habitantes del municipio. “No lo he sido yo, lo deciden los 150 mil habitantes que tenemos hoy en Ramos Arizpe; lo deciden las personas que ven todos los días en la calle”, argumentó.

Gutiérrez Merino se mostró dispuesto a respaldar el proyecto de continuidad, independientemente de las definiciones políticas: “Si yo no puedo ser, si mañana es otra persona dentro de 10 años... yo voy a ser el primero que le voy a ayudar”.

No obstante, el alcalde reconoció de forma directa sus aspiraciones. “Claro que sí, digo, yo estaría levantando la mano si se pudiera y si la gente lo quisiera, con todo gusto ahí estaría”, apuntó ante los medios de comunicación.

Respecto a los tiempos políticos y los consensos internos, precisó que entablará pláticas de evaluación con el titular del Ejecutivo estatal. “Nos tocaría todavía con el gobernador platicar con él, ver si funcionamos, si estamos trabajando bien”, puntualizó.

Finalmente, el mandatario destacó que los resultados de encuestas recientes avalan las acciones de su gobierno en beneficio de la infraestructura y el empleo de la región sureste.

“La última encuesta de la semana pasada nos colocó entre los mejores alcaldes del país, en el lugar número 37. No bajamos la guardia, vamos a mitad de la administración; ya tenemos bien definidas las obras prioritarias”, concluyó.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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