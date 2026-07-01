Ramos Arizpe supera las mil esterilizaciones y priorizará atención a animales en situación de calle

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Coahuila
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    Ramos Arizpe supera las mil esterilizaciones y priorizará atención a animales en situación de calle
    Cuidados. Veterinarios realizan procedimientos de esterilización en el Centro de Atención Animal. ARCHIVO

El centro de atención animal mantiene en resguardo a decenas de perros y opera un programa permanente de adopción en coordinación con asociaciones protectoras

Con el objetivo de controlar la sobrepoblación canina y felina, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que el programa municipal de esterilización ya superó la cifra de mil cien intervenciones en diversas colonias de Ramos Arizpe.

“Sí, mira, llevamos más de 1,100 esterilizaciones y eso nos ha ayudado a que tengamos menos animalitos en las colonias. Claro que cada día tenemos saturado el centro Mi Mascota; ahorita ya tenemos más de 60 animales ahí”, detalló.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/veterinarios-y-ganaderos-coahuilenses-los-mas-expuestos-a-lesiones-por-gusanos-salud-pide-extremar-precauciones-HK21817981

El mandatario explicó que la estrategia ahora se enfocará en un sector prioritario y vulnerable: “Lo que va a seguir es que vamos a esterilizar a los animalitos que están en la calle”.

Para lograr una cobertura eficiente, se mantendrá un esquema itinerante con una unidad móvil. “Va a estar yéndose cada semana a cada uno de los lugares que se tienen establecidos en cada colonia; se va a trabajar una semana en cada sector”, comentó.

Gutiérrez Merino aclaró que las labores se concentran en un solo día debido a la especialización del cuerpo médico: “Son cuatro doctores, cuatro veterinarios, los que hacen este tipo de cosas; realizan esterilizaciones, pero también vacunaciones contra la rabia”.

Al ser cuestionado sobre el destino de los animales de la calle tras ser operados, el edil subrayó que no pueden ser liberados de inmediato, por lo que se ampliará la infraestructura del centro de resguardo.

“No podemos simplemente regresarlos a la calle. Tenemos que mantenerlos en cuidado más de una semana en lo que cicatrizan. Vamos a hacer un espacio especial en Mi Mascota para que ahí mismo permanezcan los perros que se recogen de la calle”, especificó.

Asimismo, recordó que el centro cuenta con un canal permanente de adopción en coordinación con la sociedad civil: “Tenemos 65 perros ahorita en adopción, los cuales constantemente se están publicando en páginas de personas animalistas”.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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