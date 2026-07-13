Instituto Electoral de Coahuila abre convocatoria para dirigir Unidad de Paridad e Inclusión

Entre los requisitos se establece tener ciudadanía mexicana, estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, encontrarse inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente.

El Instituto Electoral de Coahuila ( IEC ) abrió este lunes una convocatoria pública para seleccionar y designar a la persona titular de la Unidad Técnica de Paridad e Inclusión, cargo encargado de atender asuntos relacionados con igualdad, participación política y no discriminación dentro del ámbito electoral.

Las personas aspirantes deberán tener más de 30 años al momento de la designación, título profesional de licenciatura con una antigüedad mínima de cinco años, así como conocimientos y experiencia relacionados con las funciones del cargo.

También se exige no encontrarse inhabilitado para ejercer cargos públicos, no haber ocupado puestos de dirección partidista durante los cuatro años anteriores y no haber sido registrado como candidato a un cargo de elección popular en ese mismo periodo. La documentación incorpora una excepción para quienes participaron como candidatos en la elección de personas juzgadoras.

La convocatoria establece restricciones para quienes hayan ocupado recientemente cargos de alto nivel en los gobiernos federal, estatal o municipal. En estos casos, será necesario haberse separado del puesto con cuatro años de anticipación a la fecha del nombramiento.

Para solicitar el registro se deberá entregar el formato correspondiente con firma autógrafa, copia certificada del acta de nacimiento, credencial para votar, dos fotografías tamaño infantil, comprobante de domicilio con antigüedad máxima de dos meses y copia certificada del título o cédula profesional.

Las solicitudes se recibirán del 20 al 31 de julio de 2026. El último día, la documentación podrá enviarse hasta las 23:59 horas al correo convocatoria.publica@iec.org.mx. Los formatos y anexos estarán disponibles en la página oficial del organismo electoral.

Para obtener información o resolver dificultades durante el registro, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 844-438-62-60, extensión 129.