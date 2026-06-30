Presentará PT impugnación contra monitoreo de medios de proceso electoral 2026 del IEC

Luego de que la Secretaría Ejecutiva del IEC presentó el informe en el que no reportó anomalías extraordinarias durante el monitoreo, la representante del PT ante el órgano manifestó que el papel del instituto para la equidad de la contienda dejó que desear a los partidos opositores de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, encabezada por el PRI y la UDC.

Durante la sesión ordinaria de junio del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) , el Partido del Trabajo (PT) advirtió que presentará una impugnación contra la falta de observaciones durante los monitoreos de medios realizados en el proceso electoral donde Coahuila renovó el Congreso del Estado, por falta de equidad en la contienda.

De acuerdo con la representante, Diana Hernández, en la contienda se observó que diversos medios de comunicación fueron brazos que fungieron para ampliar la promoción de los candidatos del PRI en los 16 distritos de Coahuila.

Mencionó que, además de que dichos candidatos recibieron mayor difusión junto con sus proyectos, a la par se emprendieron campañas en contra de otros aspirantes, en especial de los postulados por la coalición encabezada por Morena y el PT.

“Estuvieron dedicados a golpear sistemáticamente a la oposición, a la Cuarta Transformación y a prodigar elogios al Gobernador y al PRI, y este órgano electoral fue totalmente omiso y permitió este desequilibrio total, marcando una contienda inequitativa en la difusión y cobertura noticiosa”, dijo.

Hernández adelantó que, desde el Partido del Trabajo, se impugnará el acuerdo mediante el cual el IEC desechó que hubiera un desequilibrio en la cobertura mediática. Por ello, solicitarán expresamente todo el contenido de los resultados de los monitoreos de medios realizados durante el periodo de campañas.

“Necesitamos que se nos hagan llegar los testigos de dicho monitoreo; todas las rúbricas y las pruebas que hayan servido para realizar este monitoreo, porque no es lógico para nosotros y para la ciudadanía en general ver la cobertura que se dio en medios, y que fue con total inequidad. No checa y tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias”, manifestó Hernández.