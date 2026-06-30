Presentará PT impugnación contra monitoreo de medios de proceso electoral 2026 del IEC

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Presentará PT impugnación contra monitoreo de medios de proceso electoral 2026 del IEC
    Diana Hernández aseguró que el partido llevará el caso hasta las últimas consecuencias por la vía legal. HOMERO SÁNCHEZ

El partido solicitará los testigos, rúbricas y pruebas utilizadas en el seguimiento a la cobertura informativa del proceso electoral para sustentar el recurso

Durante la sesión ordinaria de junio del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), el Partido del Trabajo (PT) advirtió que presentará una impugnación contra la falta de observaciones durante los monitoreos de medios realizados en el proceso electoral donde Coahuila renovó el Congreso del Estado, por falta de equidad en la contienda.

Luego de que la Secretaría Ejecutiva del IEC presentó el informe en el que no reportó anomalías extraordinarias durante el monitoreo, la representante del PT ante el órgano manifestó que el papel del instituto para la equidad de la contienda dejó que desear a los partidos opositores de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, encabezada por el PRI y la UDC.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/concluye-ine-formalmente-proceso-electoral-de-coahuila-que-renovo-al-congreso-del-estado-AN21797887

De acuerdo con la representante, Diana Hernández, en la contienda se observó que diversos medios de comunicación fueron brazos que fungieron para ampliar la promoción de los candidatos del PRI en los 16 distritos de Coahuila.

Mencionó que, además de que dichos candidatos recibieron mayor difusión junto con sus proyectos, a la par se emprendieron campañas en contra de otros aspirantes, en especial de los postulados por la coalición encabezada por Morena y el PT.

“Estuvieron dedicados a golpear sistemáticamente a la oposición, a la Cuarta Transformación y a prodigar elogios al Gobernador y al PRI, y este órgano electoral fue totalmente omiso y permitió este desequilibrio total, marcando una contienda inequitativa en la difusión y cobertura noticiosa”, dijo.

Hernández adelantó que, desde el Partido del Trabajo, se impugnará el acuerdo mediante el cual el IEC desechó que hubiera un desequilibrio en la cobertura mediática. Por ello, solicitarán expresamente todo el contenido de los resultados de los monitoreos de medios realizados durante el periodo de campañas.

“Necesitamos que se nos hagan llegar los testigos de dicho monitoreo; todas las rúbricas y las pruebas que hayan servido para realizar este monitoreo, porque no es lógico para nosotros y para la ciudadanía en general ver la cobertura que se dio en medios, y que fue con total inequidad. No checa y tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias”, manifestó Hernández.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Elecciones
Elecciones Coahuila
Equidad

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


IEC

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La propuesta secreta del nuevo PAN

La propuesta secreta del nuevo PAN
true

El miedo de Andrés Manuel

true

POLITICÓN: Con amparo en mano, Antonio Flores amaga con volver al Congreso de Coahuila

Personal del área de Vectores y Bienestar Animal recolectó muestras de garrapatas e inspeccionó perros del sector para aplicar tratamientos garrapaticidas y fortalecer la vigilancia epidemiológica en Monclova.

Confirman segunda muerte por rickettsiosis en Monclova; intensifican vigilancia sanitaria
Familiares del hombre acudieron al sitio tras el hallazgo; una de sus hermanas señaló que desde hacía años enfrentaba problemas de alcoholismo y que en diversas ocasiones rechazó recibir ayuda.

Hallan sin vida a hombre de 74 años en una plaza de Saltillo

Paraguay derrotó a Alemania y modificó el escenario. El resultado beneficia indirectamente a México y genera dudas sobre el nivel de Ecuador.

¿Se desinfla Ecuador?... Victoria de Paraguay ante una Alemania debilitada quita presión a México en el Mundial
Al momento se han repartido paquetes de alimentos de emergencia a mil 200 personas, pero esperan que la cifra se multiplique en los próximos meses.

La ONU prevé asistir a medio millón de personas en refugios tras sismos en Venezuela
Ante la previsión de que la cifra de víctimas siga aumentando, las morgues improvisadas se han llenado con cuerpos recuperados de entre los escombros. La ONU está adquiriendo miles de bolsas para cadáveres para poder gestionar de forma digna y sanitaria esta trágica situación.

Por qué es complicado saber la cifra real de fallecidos tras los terremotos de Venezuela