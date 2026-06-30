Renuncia funcionaria del IEC: acusa acoso y hostigamiento laboral de consejera

La titular de la Unidad de Paridad e Inclusión del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), identificada como Mónica D., presentó su renuncia al cargo y aseguró que su salida no fue voluntaria, sino consecuencia de un presunto hostigamiento y acoso laboral ejercido por la consejera electoral Leticia Bravo Ostos. En una carta dirigida al consejero presidente provisional del IEC, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, y al secretario ejecutivo, Gerardo Blanco Guerra, la funcionaria informó que su renuncia surtirá efectos a partir de este 30 de junio, fecha que marca su último día de labores.

La denunciante señaló que el 15 de junio le fue planteada la renuncia como alternativa a un procedimiento de remoción del cargo. En el documento, sostiene que su decisión “no obedece a una determinación libre y espontánea”, sino al “ejercicio sistemático de hostigamiento y acoso laboral” que, afirmó, enfrentó desde el inicio de su encargo como responsable de la Unidad de Paridad e Inclusión, función que desempeñaba desde el 8 de diciembre de 2025.

Como antecedente, recordó que el 15 de diciembre de 2025, durante una sesión ordinaria de la Comisión de Paridad de Género e Inclusión, recibió una reprensión pública de la consejera Leticia Bravo Ostos por la omisión en el envío de los Lineamientos de Paridad de Género para el Proceso Electoral Local 2025-2026, pese a que apenas unos días antes había asumido el cargo. Afirmó que ese hecho quedó registrado tanto en el acta de la sesión como en la videograbación oficial del Instituto.

La hoy ex funcionaria aseguró que las conductas continuaron de manera reiterada, generando un ambiente laboral hostil que, dijo, afectó su salud física y psicológica y constituyó violencia laboral, en contravención de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley Federal del Trabajo.

En el escrito, también indicó que se reserva el derecho de ejercer las acciones legales que considere procedentes. Hasta el momento, el Instituto Electoral de Coahuila no ha emitido una postura pública sobre los señalamientos.

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